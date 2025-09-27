En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی مرگ، ۲ زندانی را تعقیب می‌کرد

سرنوشت عاملان قتل زن سالخورده که با گذشت و رضایت اولیای دم آزاد شده بودند، به طرز عجیبی با مرگ گره خورده بود چرا که هر دوی آنها در مدت کوتاهی بعد از رهایی از زندان در دو حادثه جانشان را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۷۱
| |
734 بازدید
|
۳
وقتی مرگ، ۲ زندانی را تعقیب می‌کرد

یکی از روز‌های آذر سال ۹۴ گزارش قتل پیرزنی در خانه‌اش به پلیس در یکی از شهر‌های جنوبی کشور اعلام شد.

به دنبال اعلام این خبر تیم جنایی راهی محل شده و با جسد زن ۸۳ ساله در خانه‌اش مواجه شدند. فرزندان مقتول که به خانه مادرشان رفته بودند با جسد دست و پا بسته او روبه‌رو شدند. متخصصان پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی اعلام کردند و از آنجایی که طلا‌های وی به سرقت رفته بود، احتمال قتل به خاطر سرقت مطرح شد.

ثروت مشکوک

عامل یا عاملان جنایت طلا‌های زن سالخورده را از داخل بالش‌های او سرقت کرده بودند و همین مسأله نشان می‌داد که آنها می‌دانستند طلا‌ها کجا جا ساز شده و فرضیه جنایت از سوی افرادی آشنا پررنگ‌تر شد. کارآگاهان جنایی در بررسی‌های خود دریافتند یکی از بستگان دور مقتول مدتی قبل ورشکست شده و وضعیت مالی خوبی نداشته است، اما بعد از قتل مرموز پیرزن او ناگهان ثروتمند شده و نه تنها یک خودروی پژو ۲۰۷ خریده بلکه خانه‌اش را نیز به منطقه بالای شهر منتقل کرده است.

همین مسأله باعث شد تیم جنایی به بهنام مشکوک شوند و مرد جوان بازداشت شد. بهنام گرچه در تحقیقات اولیه منکر جنایت بود، اما در مواجه با مدارک پلیسی به قتل با همدستی یکی از دوستانش اعتراف کرد.

مهمانی مرگبار

مرد جوان گفت: من در کار واردات خودرو بودم، اما به خاطر کلاهبرداری شریکم هر چه داشتم را از دست دادم. من ماندم و کلی بدهی. خانه‌ام را فروختم تا بدهی‌ام را بدهم و مجبور شدم در پایین شهر خانه کوچکی اجاره کنم. زندگی‌ام خیلی سخت شده بود تا اینکه چند ماه پیش به خانه یکی از اقوام دعوت شدیم. از صحبت‌های آنها متوجه شدم که مادرشان کلی طلا و جواهر دارد که در بالش جاساز کرده است.

از آن شب وسوسه شدم که طلا‌ها را سرقت کنم و درنهایت موضوع را به یکی از دوستانم گفتم. ما قصد کشتن پیرزن را نداشتیم، اما حین سرقت با اینکه صورتم را پوشانده بودم او از روی صدا مرا شناخت و ناچار شدیم به همراه مسعود او را خفه کنیم تا لو نرویم.

با اعتراف متهم همدستش نیز دستگیر شد و از آنجایی که هر دو متهم باهم پیرزن را به قتل رسانده بودند با حکم دادگاه هر دو به قصاص محکوم شدند و با تأیید این حکم در دیوانعالی کشور برای اجرا به دادسرا ارجاع شد.

سرنوشت عجیب

اولیای دم که ابتدا خواهان قصاص بودند، زمانی که متوجه شدند هر دو قاتل در زندان کار‌های خداپسندانه انجام می‌دهند و چندین جزء از قرآن را حفظ کرده‌اند، به شرط دریافت دیه و کمک به نیازمندان از قصاص گذشت کردند.با بخشش اولیای دم از آنجایی که محکومان حدود ۹ سال در زندان بودند، سرانجام خرداد سال گذشته از زندان آزاد شدند. اما این پایان ماجرا نبود و سرنوشت عجیبی برای هر دوی آنها رقم خورد. یکی از قاتلان فقط سه ماه بعد از آزادی زمانی که با خانواده‌اش به شمال رفته بود در دریا غرق شد و پرونده زندگی او ۹۹ روز بعد از آزادی بسته شد. دومین قاتل نیز حدود یک سال بعد از آزادی زمانی که برای چیدن میوه به بالای درخت رفته بود، تعادلش را از دست داد و از بالای درخت به پایین سقوط کرد.اعضای بدن مرد جوان که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده او به چندین بیمار بخشیده شد. بدین ترتیب پرونده زندگی هر دو نفر در مدت کوتاهی بعد از آزادی برای همیشه بسته شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهمانی مرگبار خفگی قتل سرقت طلا جسد زن
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
ادعای عجیب زن برای قتل شوهرش!
راز قتل خانوادگی در قلعه‌ نو فاش شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
4
پاسخ
یدالله فوق ایدیهم......هیچ عملی چه بد چه خوب از چشم خدا پنهان نیست و هر کسی جواب عمل خویش را دریافت خواهد کرد و هیچ خون ناحقی پایمال نمیشود پس هر انسانی باید مراقب اعمال خود باشد چرا که خدا قادر متعال است و قاضی حق و حقیقت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
4
پاسخ
بترس از روزی که خدا تقاص بنده بیگناه را از مجرمان بگیرد......همانا خدا بر هر چیزی قادر و تواناست....ان الله علی کل شی قدیر...
.ز روز گذر کردن اندیشه کن__ پرستیدن دادگر پیشه کن
به نیکی گرای و میازار کس __ ره رستگاری همین است و بس
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
2
1
پاسخ
خانواده مقتول رضایت دادند و اگر واقعا توبه کرده باشند، خداوند متعال را بخشنده خواهند یافت. به خدا پناه ببریم از قضاوت دیگران که شاید خود از آنها بدتر باشیم.
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۸۶ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aDf
tabnak.ir/005aDf