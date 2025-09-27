خبرگزاری غربی خبر داد که بازرسان آژانس در حال بازرسی از دومین سایت هستهای ایران هستند؛ سایتی که مورد حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگرفته است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس بامداد شنبه به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت که بازرسان این نهاد «هماکنون در ایران حضور دارند و در حال بازرسی از دومین سایت سالم هستند».
این دیپلمات افزود که بازرسان پیش از اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل در آخر هفته، ایران را ترک نخواهند کرد.
بازرسان پیش از این و برای تعویض سوخت به نیروگاه هستهای بوشهر رفته بودند.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشته پس از وقفهای ناشی از حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای تهران، بازرسیها در ایران طی این هفته از سر گرفته شده است.
در بیانیهای در این خصوص آمده است: «بازرسیها محرمانه هستند و نمیتوانیم مکان آنها را تأیید کنیم، اما میتوانیم تأیید کنیم که این هفته بازرسیهایی انجام شدهاند».
«سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران پیش از این اعلام کرده بود که طبق توافق قاهره بازرسان آژانس در ایران حضور دارند.
