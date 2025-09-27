خود را برای سرمای ناگهانی آماده کنید!

امروز در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان، همچنین برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز به ویژه ارتفاعات، افزایش ابر، رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اغلب مدل‌های پیش‌بینی دمایی، احتمال بالایی وجود دارد که پاییز امسال با ریزش‌های پیاپی هوای خنک همراه باشد. این شرایط می‌تواند منجر به ثبت دماهایی کمتر از میانگین نرمال در بسیاری از مناطق کشور شود و چهره‌ای خنک‌تر از حد معمول به پاییز ببخشد.

به گزارش تابناک؛ همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا اواخر هفته آینده بستر برای ورود توده هوای بسیار خنک دیگری به کشور فراهم است. با این حال، آنچه مشخص است این است که میانگین دما در نیمه نخست مهر ماه، حتی در بدترین شرایط، در محدوده نرمال باقی خواهد ماند.

در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و گاهی رگبار و رعد و برق روی خواهد داد.

طی امروز در محدوده زاگرس مرکزی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر، وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق انتظار می‌رود.