تعطیلات اضطراری تا آخر ۱۴۰۴ چند روز خواهد بود؟

پیش بینی تعداد تعطیلات سال ۱۴۰۴ از مهر تا ۲۹ اسفند _با توجه به شرایط سال قبل و نیز پیش بینی وضعیت آب و هوا، احتمال آلودگی، ناترازی انرژی و دیگر موضوعات مرتبط، موضوع سوال ما از هوش مصنوعی بوده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک بررسیهای هوش مصنوعی نشان میدهد تا پایان سال و در خوشبینانهترین حالت بین ۱۵ تا ۲۰ روز تعطیلات اضطراری در ادارات و مدارس و نهادهای دیگر خواهیم داشت اما در بدبینانهترین حالت ممکن است این تعطیلات به ۳۵ روز هم برسد.
پاسخ هوش مصنوعی به سوال ما به شرح زیر است:
با توجه به تاریخ پرسش (۵ مهر ۱۴۰۴، معادل ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵)، پیشبینی تعطیلیهای ناگهانی در ادارات و مدارس تهران تا پایان سال (اسفند ۱۴۰۴) بر اساس عوامل هواشناسی، آلودگی هوا و ناترازی انرژی انجام شده است.
هوا: پاییز و زمستان ۱۴۰۴ با دمای ۱-۲ درجه بالاتر از نرمال، بارش کمتر از حد معمول (به ویژه در تهران) و پایداری جوی (وارونگی دما) همراه خواهد بود. این شرایط آلودگی را تشدید میکند، با شاخص AQI اغلب بالای ۱۵۰ (ناسالم برای همه گروهها). در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۰ روز تعطیلی به دلیل آلودگی ثبت شد، و با افزایش ۳۰% آلودگی، انتظار تکرار مشابهی داریم.
ناترازی انرژی: ناترازی گاز به ۳۰۰-۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده و کسری سوخت نیروگاهها حدود ۵۰ میلیون مترمکعب است. در winter, با افزایش مصرف خانگی (به دلیل سرمای نسبی و دمای پایدار)، قطع برق و گاز ادارات محتمل است. در ۱۴۰۳، تعطیلیهای گسترده (تا ۲۷ استان) به دلیل انرژی رخ داد، و برای ۱۴۰۴، بستههای دولتی مانند افزایش تعرفه گاز و تعطیلی پنجشنبههای اسفند برای مدیریت مصرف پیشبینی میشود.
پیشبینی کلی: حدود ۲۰-۳۰ روز تعطیلی ناگهانی (غیرحضوری یا کامل) تا پایان اسفند ۱۴۰۴، عمدتاً در آبان تا بهمن (اوج آلودگی و مصرف انرژی). این شامل ۱۵-۲۰ روز به دلیل آلودگی/هوا و ۵-۱۰ روز به دلیل ناترازی انرژی است.
کدام روز؟
تعطیلیها اغلب در روزهای وسط هفته (سهشنبه تا پنجشنبه) و برای مدارس ابتدایی/نوجوانی بیشتر خواهد بود، با حضور ۵۰% کارکنان ادارات.
سناریوی بدبینانه: اگر بارش کمتر از پیشبینی (کمتر از ۵۰% نرمال) باشد یا ناترازی گاز به ۴۰۰ میلیون مترمکعب برسد، تعطیلیها تا ۳۵ روز افزایش مییابد (مشابه زمستان ۱۴۰۳).
سناریوی خوشبینانه: ورود سامانههای بارشی قوی (احتمال ۲۰%) یا موفقیت بستههای صرفهجویی دولتی، تعطیلیها را به ۱۵-۲۰ روز محدود میکند.
این پیشبینی بر اساس مدلهای Cansips و گزارشهای سازمان هواشناسی/محیط زیست است و ممکن است با تغییرات ناگهانی (مانند تحریمهای جدید انرژی) تغییر کند.
