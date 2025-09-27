En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلات اضطراری تا آخر ۱۴۰۴ چند روز خواهد بود؟

فکر می‌کنید از امروز تا آخر سال ۱۴۰۴ تعداد تعطیلات اضطراری و ناگهانی چند روز خواهد بود؟
کد خبر: ۱۳۳۰۸۳۴
| |
414 بازدید

تعطیلات اضطراری تا آخر ۱۴۰۴ چند روز خواهد بود؟

پیش بینی تعداد تعطیلات سال ۱۴۰۴ از مهر تا ۲۹ اسفند _با توجه به شرایط سال قبل و نیز پیش بینی وضعیت آب و هوا، احتمال آلودگی، ناترازی انرژی و دیگر موضوعات مرتبط، موضوع سوال ما از هوش مصنوعی بوده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک بررسی‌های هوش مصنوعی نشان می‌دهد تا پایان سال و در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۱۵ تا ۲۰ روز تعطیلات اضطراری در ادارات و مدارس و نهادهای دیگر خواهیم داشت اما در بدبینانه‌ترین حالت ممکن است این تعطیلات به ۳۵ روز هم برسد.

 

پاسخ هوش مصنوعی به سوال ما به شرح زیر است:

با توجه به تاریخ پرسش (۵ مهر ۱۴۰۴، معادل ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵)، پیش‌بینی تعطیلی‌های ناگهانی در ادارات و مدارس تهران تا پایان سال (اسفند ۱۴۰۴) بر اساس عوامل هواشناسی، آلودگی هوا و ناترازی انرژی انجام شده است. 

هوا: پاییز و زمستان ۱۴۰۴ با دمای ۱-۲ درجه بالاتر از نرمال، بارش کمتر از حد معمول (به ویژه در تهران) و پایداری جوی (وارونگی دما) همراه خواهد بود. این شرایط آلودگی را تشدید می‌کند، با شاخص AQI اغلب بالای ۱۵۰ (ناسالم برای همه گروه‌ها). در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۰ روز تعطیلی به دلیل آلودگی ثبت شد، و با افزایش ۳۰% آلودگی، انتظار تکرار مشابهی داریم.

ناترازی انرژی: ناترازی گاز به ۳۰۰-۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده و کسری سوخت نیروگاه‌ها حدود ۵۰ میلیون مترمکعب است. در winter, با افزایش مصرف خانگی (به دلیل سرمای نسبی و دمای پایدار)، قطع برق و گاز ادارات محتمل است. در ۱۴۰۳، تعطیلی‌های گسترده (تا ۲۷ استان) به دلیل انرژی رخ داد، و برای ۱۴۰۴، بسته‌های دولتی مانند افزایش تعرفه گاز و تعطیلی پنجشنبه‌های اسفند برای مدیریت مصرف پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی کلی: حدود ۲۰-۳۰ روز تعطیلی ناگهانی (غیرحضوری یا کامل) تا پایان اسفند ۱۴۰۴، عمدتاً در آبان تا بهمن (اوج آلودگی و مصرف انرژی). این شامل ۱۵-۲۰ روز به دلیل آلودگی/هوا و ۵-۱۰ روز به دلیل ناترازی انرژی است.

تعطیلات اضطراری تا آخر ۱۴۰۴ چند روز خواهد بود؟

کدام روز؟

 تعطیلی‌ها اغلب در روزهای وسط هفته (سه‌شنبه تا پنجشنبه) و برای مدارس ابتدایی/نوجوانی بیشتر خواهد بود، با حضور ۵۰% کارکنان ادارات.

سناریوی بدبینانه: اگر بارش کمتر از پیش‌بینی (کمتر از ۵۰% نرمال) باشد یا ناترازی گاز به ۴۰۰ میلیون مترمکعب برسد، تعطیلی‌ها تا ۳۵ روز افزایش می‌یابد (مشابه زمستان ۱۴۰۳).

سناریوی خوش‌بینانه: ورود سامانه‌های بارشی قوی (احتمال ۲۰%) یا موفقیت بسته‌های صرفه‌جویی دولتی، تعطیلی‌ها را به ۱۵-۲۰ روز محدود می‌کند.

این پیش‌بینی بر اساس مدل‌های Cansips و گزارش‌های سازمان هواشناسی/محیط زیست است و ممکن است با تغییرات ناگهانی (مانند تحریم‌های جدید انرژی) تغییر کند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تعطیلات ناگهانی روز تعطیل استانهای تعطیل تعطیلی
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلات اجباری در اولین اضطرار بهاری؛ توده عربی، استان‌های غربی را تعطیل کرد
تعطیلی کلیه پارک ها و تفرجگاه های شهرهای قرمز و نارنجی
مدارس و ادارات کدام استان‌ها فردا تعطیل است؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
فیلم شگفت انگیز وزارت اطلاعات از درون تاسیسات تسلیحات اتمی اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aD4
tabnak.ir/005aD4