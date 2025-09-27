شش خوراکی که بیشتر از بادام منیزیم دارند

به گزارش تابناک، منیزیم یکی از مواد معدنی ضروری برای بدن است که تاثیر آن بر تنظیم قند و فشار خون تا تامین سلامتی استخوانها، عضلات و حتی ترمیم دیانای ثابت شده است. بادام یک منبع شناختهشده منیزیم است که هر اونس (حدود ۲۸ گرم) آن نزدیک به ۷۸ میلیگرم منیزیم دارد.
ریلسیمپل شش خوراکی را که بیشتر از بادام منیزیم دارند، معرفی کرده است. این خوراکیها را که علاوه بر منیزیم، حاوی پروتئین، فیبر، آنتیاکسیداناند و ریزمغذیهای دیگر را هم در اختیار بدن قرار میدهند.
اسفناج
اسفناج سرشار از مواد مغذی است که منیزیم تنها یکی از آنها است. هر پیمانه اسفناج پخته ۱۵۷ میلیگرم منیزیم دارد. اسفناج به سلامتی استخوان کمک میکند و به دلیل پتاسیم و نیترات موجود در آن، میتواند فشار خون را کاهش دهد.
تخم کدو
تخم کدو از منابع بسیار غنی منیزیم است و تقریبا دوبرابر بادام منیزیم دارد، به طوری که هر ۲۸ گرم آن حاوی حدود ۱۵۶ میلیگرم منیزیم است. این دانهها همچنین سرشار از روی، آهن و پروتئین گیاهیاند و در کنار آنها، چربیهای مفید، فیبر برای سلامت روده و آنتیاکسیدانهای تقویتکننده سیستم ایمنی را فراهم میکنند.
کینوا
یک پیمانه کینوا پخته ۱۲۰ میلیگرم منیزیم دارد. این دانه مغذی علاوه بر منیزیم، منبع خوبی از فیبر و پروتئین و برای سلامت روده و سیستم ایمنی، مفید است.
لوبیا سیاه
لوبیای سیاه انتخابی عالی برای دریافت منیزیم است و هر یک پیمانه پخته آن ۱۲۰ میلیگرم منیزیم دارد. این دانهها منبعی غنی از پروتئین، فیبر و ریزمغذیهایی مانند فولات، منگنز، آهن، پتاسیم و ویتامین ب ۶ هستند که به سلامتی روده، قلب و کنترل قند خون کمک می کنند.
دانه چیا
دانههای چیا در هر ۲۸ گرم حدود ۹۵ میلیگرم منیزیم دارند و علاوه بر آن سرشار از آنتیاکسیدان، اسیدهای چرب امگا ۳ و فیبرند. چیا اغلب در تهیه پودینگ و ترکیب با شیر یا ماست یا جو دوسر استفاده میشود، اما توجه داشته باشید چون چیا فیبر زیادی دارد، اگر تازه مصرف آن را شروع کردهاید، این کار را بهتدریج و با مقدار کم انجام دهید و قبل از خوردن حتما آن را با مایع ترکیب کنید تا ژلهای شود و از ناراحتی گوارشی جلوگیری کند.
بذر کتان
هر ۲۸ گرم بذر کتان ۸۰ میلیگرم منیزیم دارد. این دانهها علاوه بر منیزیم، حاوی تیامین و منگنزند. تیامین به بهبود خواب کمک میکند و منگنز در سلامتی مغز و سیستم ایمنی نقش دارد.
