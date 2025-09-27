En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شش خوراکی که بیشتر از بادام منیزیم دارند

اسفناج سرشار از مواد مغذی است که منیزیم تنها یکی از آن‌ها است. هر پیمانه اسفناج پخته ۱۵۷ میلی‌گرم منیزیم دارد. اسفناج به سلامتی استخوان کمک می‌کند و به دلیل پتاسیم و نیترات موجود در آن، می‌تواند فشار خون را کاهش دهد. 
کد خبر: ۱۳۳۰۸۳۳
| |
533 بازدید
شش خوراکی که بیشتر از بادام منیزیم دارند

به گزارش تابناک، منیزیم یکی از مواد معدنی ضروری برای بدن است که تاثیر آن بر تنظیم قند و فشار خون تا تامین سلامتی استخوان‌ها، عضلات و حتی ترمیم دی‌ان‌ای ثابت شده است. بادام یک منبع شناخته‌شده منیزیم است که هر اونس (حدود ۲۸ گرم) آن نزدیک به ۷۸ میلی‌گرم منیزیم دارد. 

ریل‌سیمپل شش خوراکی را که بیشتر از بادام منیزیم دارند، معرفی کرده است. این خوراکی‌ها را که علاوه بر منیزیم، حاوی پروتئین، فیبر، آنتی‌اکسیدان‌اند و ریزمغذی‌های دیگر را هم در اختیار بدن قرار می‌دهند.

اسفناج

اسفناج سرشار از مواد مغذی است که منیزیم تنها یکی از آن‌ها است. هر پیمانه اسفناج پخته ۱۵۷ میلی‌گرم منیزیم دارد. اسفناج به سلامتی استخوان کمک می‌کند و به دلیل پتاسیم و نیترات موجود در آن، می‌تواند فشار خون را کاهش دهد. 

 تخم کدو

تخم کدو از منابع بسیار غنی منیزیم است و تقریبا دوبرابر بادام منیزیم دارد، به طوری‌ که هر ۲۸ گرم آن حاوی حدود ۱۵۶ میلی‌گرم منیزیم است. این دانه‌ها همچنین سرشار از روی، آهن و پروتئین گیاهی‌اند و در کنار آن‌ها، چربی‌های مفید، فیبر برای سلامت روده و آنتی‌اکسیدان‌های تقویت‌کننده سیستم ایمنی را فراهم می‌کنند.

کینوا

یک پیمانه کینوا پخته ۱۲۰ میلی‌گرم منیزیم دارد. این دانه مغذی علاوه بر منیزیم، منبع خوبی از فیبر و پروتئین و برای سلامت روده و سیستم ایمنی، مفید است.

لوبیا سیاه

لوبیای سیاه انتخابی عالی برای دریافت منیزیم است و هر یک پیمانه پخته آن ۱۲۰ میلی‌گرم منیزیم دارد. این دانه‌ها منبعی غنی از پروتئین، فیبر و ریزمغذی‌هایی مانند فولات، منگنز، آهن، پتاسیم و ویتامین ب ۶ هستند که به سلامتی روده، قلب و کنترل قند خون کمک می کنند. 

دانه چیا

دانه‌های چیا در هر ۲۸ گرم حدود ۹۵ میلی‌گرم منیزیم دارند و علاوه بر آن سرشار از آنتی‌اکسیدان، اسیدهای چرب امگا ۳ و فیبرند. چیا اغلب در تهیه پودینگ و ترکیب با شیر یا ماست یا جو دوسر استفاده می‌شود، اما توجه داشته باشید چون چیا فیبر زیادی دارد، اگر تازه‌ مصرف آن را شروع کرده‌اید، این کار را به‌تدریج و با مقدار کم انجام دهید و قبل از خوردن حتما آن را با مایع ترکیب کنید تا ژله‌ای شود و از ناراحتی گوارشی جلوگیری کند.

بذر کتان

هر ۲۸ گرم بذر کتان ۸۰ میلی‌گرم منیزیم دارد. این دانه‌ها علاوه بر منیزیم، حاوی تیامین و منگنزند. تیامین به بهبود خواب کمک می‌کند و منگنز در سلامتی مغز و سیستم ایمنی نقش دارد. 

 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
سبک زندگی اسفناج منیزیم بادام بذر کتان دانه چیا
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
فیلم شگفت انگیز وزارت اطلاعات از درون تاسیسات تسلیحات اتمی اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aD3
tabnak.ir/005aD3