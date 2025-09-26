En
جزئیات برنامه های لاریجانی در سفر به بیروت

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان جزئیات برنامه دیدارهای آقای لاریجانی با مقامات ارشد لبنانی در سفر روز شنبه به این کشور را اعلام کرد.
جزئیات برنامه دیدارهای لاریجانی در سفر به بیروت اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در آستانه سفر دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به بیروت به منظور شرکت در مراسم سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب الله، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان جزئیات برنامه دیدارهای آقای لاریجانی در سفر به این کشور را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سفارت کشورمان در بیروت، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان صبح روز شنبه  پس از ورود به فرودگاه بین المللی رفیق الحریری بیروت، به منظور دیدار با «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان، راهی عین التینه خواهند شد. 

دکتر لاریجانی ظهر فردا نیز در سرای حکومتی لبنان با «نواف سلام»، نخست‌وزیر این کشور دیدار و گفتگو خواهند کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بعد از ظهر روز شنبه نیز با حضور در محل مرقد شهید نصرالله در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت در مراسم رسمی سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین و جمعی از فرماندهان و رزمندگان مقاومت لبنان شرکت خواهند کرد.  

 

 
برچسب ها
علی اردشیر لاریجانی سید حسن نصرالله حزب‌ الله لبنان لبنان علی لاریجانی
