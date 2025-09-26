واکنش تندروهای اسرائیل به اظهارات ترامپ

به گزارش تابناک؛شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به اظهارات ترامپ بیان کرد که این امر، گزینه مهم سیاسی کابینه «بنیامین نتانیاهو»، برای پیشبرد اقدامات الحاق کرانه باختری در پاسخ به شناسایی کشور مستقل فلسطین توسط فرانسه، بریتانیا، کانادا و سایر کشورها را نابود کرد.

اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر جلوگیری از اقدام رژیم صهیونیستی برای الحاق و اعمال حاکمیت بر کرانه باختری واکنش‌ تند مقامات اسرائیلی را برانگیخت.

اظهارات شب گذشته (پنج‌شنبه) «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در خصوص «ممانعت از الحاق کرانه باختری» واکنش تند صهیونیست‌ها را برانگیخت. این اظهارات او در بحبوحه فشارهای فزاینده در داخل ائتلاف بر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای الحاق و اعمال حاکمیت بر کرانه باختری در واکنش به موج به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای غربی به رهبری فرانسه مطرح شده است.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد که این اظهارات انتقاد شدیدی را میان طیف صهیونیسم مذهبی و برخی از اعضای لیکود به همراه داشته است؛ «زوی سوخوت» عضو کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از حزب «صهیونیسم مذهبی» در شبکه «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: حاکمیت قوم یهود به هیچ عامل خارجی وابسته نیست؛ هر چقدر هم که این عامل با اسرائیل از در دوستی و محبت برخورد کند.

وی مدعی شد که «در مواجهه با به رسمیت شناختن دیوانه‌وار یک کشور فلسطینی توسط کشورهای اروپایی، حاکمیت باید بر یهودا و سامریه (کرانه باختری) از همین الان اعمال شود.»

«دن ایلوز» نماینده کنست از حزب لیکود نیز افزود: «اعمال حاکمیت، تصمیمی است که فقط قوم یهود باید بگیرد؛ هیچ نهاد بین‌المللی، حتی اگر یک دوست بزرگ و عزیز باشد، نمی‌تواند به ما دیکته کند که چگونه رفتار کنیم.»

وبگاه خبری «کیپا» وابسته به جریان ارتدوکس (حریدی‌ها) نیز با تیتر «ترامپ حاکمیت اسرائیل را متوقف کرد» به واکنش تند، «یوسی داگان» رئیس شورای شهرک‌نشینان صهیونیستی در کرانه باختری پرداخت و نوشت که نتانیاهو نباید اجازه دهد هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) دیگری در فلسطین اشغالی اتفاق بیفتد.

یوسی داگان که همواره با کمک لابی صهیونیستی در آمریکا تلاش می‌کند حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری به زودی به سرانجام برسد، با انتقاد شدید از نتانیاهو خواست که بر خلاف اظهارات ترامپ، کرانه باختری را به اراضی اشغالی الحاق و حاکمیت خود را اعمال کند.

وی افزود: هماهنگی بین نتانیاهو، ران درمر (وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی) و ترامپ هرگز تا این حد نزدیک نبوده و توپ همیشه در دست نتانیاهو است؛ او باید به ترامپ بگوید «من حاکمیت را اعمال می‌کنم».

رئیس شورای شهرک‌نشینان صهیونیستی در کرانه باختری با انتقاد از ترامپ گفت: یک دولت دلسوز آمریکایی، دولتی نیست که در مورد حاکمیت اظهار نظر کند و به جای ما تصمیم بگیرد، بلکه دولتی است که توافق‌ها و اختلافات را مدیریت کند.

وی با تأکید بر اینکه اسرائیلی‌ها پس از هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) از امنیت خود دست نخواهند کشید، ادعا کرد: «تنها حاکمیت بر تمام فضاهای باز و شهرک‌های اسرائیلی از ایجاد یک دولت تروریستی در قلب اسرائیل جلوگیری می‌کند».

داگان تأکید کرد: مسئولیت بر عهده نتانیاهو است. او نخست ‌وزیری است که ما انتخاب کرده‌ایم و باید در سخنان امروز خود الحاق کامل و حاکمیت را در سازمان ملل اعلام کند.

در حالی که رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند در واکنش به اقدام کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین به ریاست فرانسه، پاسخ متقابلی دهد و بخش یا همه کرانه باختری را به اراضی اشغالی الحاق کند، ترامپ در جلسه مطبوعاتی کاخ سفید گفت: من اجازه نمی‌دهم اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه کند، این اتفاق نخواهد افتاد. چه با نتانیاهو صحبت کرده باشم چه نکرده باشم. همین کافی است. وقت آن رسیده که این کار را متوقف کنیم.

طبق گزارش‌ها، او این سخنان را در دیدار خود با نتانیاهو نیز گفته است.