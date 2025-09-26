۰۴/مهر/۱۴۰۴
صفحه نخست
»
سیاسی
پ
عکس: تذکر مامور گشت ارشاد به پوشش یک زن در سال ۱۳۸۵
به گزارش تابناک، تصویری از تذکر پلیس به حجاب یک زن جوان در تهرا در بهار ۱۳۸۵ مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
گشت ارشاد
تذکر حجاب
ناجا
مطالب مرتبط
گشت ارشاد در سال 92 به چند نفر تذکر داد؟
رحمانیفضلی: فعالیت گشت ارشاد ادامه دارد
مراسم دانش آموختگی دانشجویان ناجا آغاز شد
فرمانده ناجا: «گشت ارشاد» قاطعانه برخورد میکند
ورود به کلاس درس برای تذکر حجاب، به احساس مسئولیت بیش از حد یکی از افراد حراست مربوط بود/ ایجابی برخورد کردیم و حتی به برخی مقنعه دادیم
کشف ۲میلیون حلقه سی دی غیر مجاز درتهران
ناجا امنیت«فشن شو»هایاسلامی را تامینمیکند
توصیه فرمانده ناجا به زائران اربعین
شادیدیدنی همسر کوینیامگا پس از گلزنی شوهرش
رسانه ها طوری ننویسند که القای دودستگی در كشور شود
واکنش فرمانده ناجا به تجمع میدان فاطمی
پیشنهاد عجیب حدادعادل به ناجا
فراخوان مشمولان طرح نخبگان در تیرماه سال ۹۷
پشت پرده فیلم درگیری در فرودگاه مهرآباد
آغاز تغييرات گسترده ناجا در تهران
ورود تجهیزات جدید به ناجا
نوشته ادایی یک مغازه برای تذکر حجاب به مشتریان
دستگیری 1389 مرد و 48 زن در چهارشنبهسوری
آقازادهها پس از «عصبانی نیستم»، عامل لو رفتن «گشت ارشاد 2»؟
چهره مشهور دولتی به دادگاه خواهد رفت؟/ خودمان افکارسنجی داریم؛ بیش از 50 درصد مردم با گشت ارشاد موافق اند/بالاخره کاپیتان تیم فوتسال زنان حقیقت را گفت/گلایه روحانی و احمدی نژاد از ضرغامی چه بود؟/در کشتی همه مشکل دارند غیر از این مربی!
بهترین بازیکن ایرانی FC ۲۶ کیست؟
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
رأی گیری شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه؛ آخرین فرصت «نه» به رویارویی و «آری» به همکاری
عکس: تذکر مامور گشت ارشاد به پوشش یک زن در سال ۱۳۸۵
ادعای رویترز درباره محور مذاکرات لاریجانی در ریاض
کنایه سنگین رحمتی به سبک بازی سپاهان
حضور یک چهره خبرساز در ختم مادر حداد عادل
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
دیدار پزشکیان و ولیعهد کویت در نیویورک
ادعای مبهم خبرنگار والاستریت درباره ایران
کیهان کلهر و چهرههای مشهور در مراسم احمد پژمان
مرگ تلخ و دستهجمعی گنجشکها در آستارا
خالی شدن سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو را ببینید
سرنوشت تلخ به دو ایرانی کایسری اسپور ترکیه!
سپاهان با درخشش حاج صفی بالاخره برد
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استانها
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هستهای ما با بمب و تهدید از بین نمیرود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هستهای نخواهیم داشت
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
میگهای 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
(۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ دیدار کند استیضاحش میکنیم
(۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکرهای در کار نخواهد بود
(۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!
(۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم میخواهند
(۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار میکند!
(۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
(۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هستهای تعیین شود
(۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب میکنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
(۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!
(۵۹ نظر)
میگهای 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
(۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
(۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
(۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانیها
(۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
(۴۶ نظر)
