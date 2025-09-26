En
عکس: تذکر مامور گشت ارشاد به پوشش یک زن در سال ۱۳۸۵

به گزارش تابناک، تصویری از تذکر پلیس به حجاب یک زن‌ جوان در تهرا در بهار ۱۳۸۵ مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
عکس: تذکر مامور گشت ارشاد به پوشش یک زن در سال ۱۳۸۵

