کنایه سنگین رحمتی به سبک بازی سپاهان

مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد بعد از شکست تیمش به سبک بازی سپاهان واکنش کنایه‌آمیزی نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، سیدمهدی رحمتی جمعه شب در کنفرانس خبری پس از دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد گفت: امروز تمام توان خود را گذاشتیم و بازیکنان تیمم بسیار زحمت کشیدند، اما بابت این شکست از هواداران پوزش می‌طلبم.

وی اضافه کرد: نود دقیقه بر بازی مسلط بودیم و بازیکنانم مقابل تیمی که هزینه‌های میلیاردی دارد خیلی فراتر از تصور ظاهر شدند، امیدوارم خیلی زود از نظر روحی روانی و ذهنی به شرایط مناسب بازگردیم.

سرمربی تیم فوتبال خیبر ادامه داد: تیم‌های بزرگی که در ابتدای فصل نتیجه نمی‌گرفتند حالا به شرایط مناسب رسیده‌اند. ما بعد از بازی با سپاهان نشان دادیم حتی مقابل تیم‌های قدرتمند هم ایستادگی داریم.

رحمتی ادامه داد: در نیمه دوم دقایقی توپ در اختیار سپاهان بود، ولی سعی کردیم با تعویض‌ها دوباره به بازی برگردیم و مالکیت را به‌دست بگیریم.

وی تأکید کرد: برخی کارشناسان می‌گویند که تیم ما نیاز به مهاجم خوب دارد و ما از ابتدا با مدیریت باشگاه و مالک خیبر این موضوع را مطرح کرده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خاطر نشان کرد: در ترکیب تیم خیبر فقط دو بازیکن بالای ۳۰ سال داریم و بقیه جوان هستند که باید آینده خیبر را بسازند و این نگاه جوان‌گرایی با هدف مشخص دنبال می‌شود.

رحمتی ادامه داد: به‌جز ضربات ایستگاهی و اوت دستی چیز زیادی از سپاهان ندیدیم و طبیعی بود که در نیمه دوم اُفت کنیم، ولی با پرس شدید نیمه اول و تعویض‌ها توانستیم دوباره موقعیت گل روی دروازه سپاهان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به کمبود بازیکن مهاجم در لیگ توضیح داد: مشکل مهاجم تنها مختص خیبر نیست فوتبال ایران دچار کمبود مهاجم است و بودجه مهاجمان سپاهان چند برابر باشگاه ماست.

سرمربی خیبر افزود: در بازی‌های خانگی مقابل مس رفسنجان و فجرسپاسی عقب افتادیم و امروز هم در نیمه اول گل خوردیم درحالی‌که باید با حمایت هواداران نیمه اول را بهتر به پایان می‌رساندیم.

رحمتی ادامه داد: ما دچار تغییرات زیادی شده‌ایم؛ خط دفاع تغییر کرده وینگ‌بک‌ها و هافبک وسط عوض شده‌اند و در خط حمله دو بازیکن جدید داریم.

وی افزود: هفت یا هشت بازیکن جدید وارد ترکیب خیبر شده‌اند و جوان هستند؛ باید زمان بدهیم و فشارها را کم کنیم ما دنبال سه امتیاز بازی با سپاهان بودیم و نه وقت‌کشی.

سرمربی خیبر بیان کرد: امروز بازیکن ۱۷ ساله ما جزو بهترین‌های میدان بود که درگیر دفاع چندصد میلیاردی سپاهان شد و رسانه‌ها هم تصویر پای او را منتشر کردند و خطا روی بازیکن ما حداقل یک اخطار یا خطای سنگینی را در بر داشت.

رحمتی با بیان اینکه از جوان‌های خیبر حمایت کنید و انتقاد را متوجه من کنید نه بازیکنان، اشاره کرد: فوتبال مانند زندگی است و بازیکن باید به‌تدریج تجربه کسب می‌کند تا به سطح بالای بازی برسد.

وی ادامه داد: تیم‌های با شرایط مالی مساعد این فاصله را با خرید بازیکنان باتجربه پر می‌کنند اما تیم‌هایی مثل ما توان مالی چنین کاری را ندارند و ناچارند زمان زیادی را به این موضوع اختصاص دهند.

سرمربی خیبر تصریح کرد: ما به دو تیمی باختیم که یکی سال گذشته سوم و دیگری پنجم لیگ بوده؛ حقمان باخت نبود حتی در بازی قبلی گل دقیقه نود ما به‌خاطر سه سانت مردود شد.

رحمتی اضافه کرد: تیم ما باشخصیت است و به‌جای تمرکز روی نتیجه به عملکرد خیبر توجه کنید؛ ما اگر دنبال جایگاه خوب هستیم با همین روند و حمایت به هدفمان می‌رسیم.