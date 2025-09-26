سپاهان با درخشش حاج صفی بالاخره برد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی خود میزبان سپاهان بود که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر سپاهان به پایان رسید.

تک گل سپاهان را در این دیدار احسان حاج‌صفی در دقیقه ۳۲ از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رساند.

با این نتیجه سپاهان ۵ امتیازی شد و خیبر هم ۷ امتیازی باقی ماند. این اولین برد شاگردان محرم نویدکیا در لیگ بیست‌وپنجم بود.

در دیگر دیدار این هفته که از ساعت ۱۷ آغاز شد، گل‌گهر سیرجان میزبان فولاد خوزستان بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با این تساوی گل‌گهر هشت امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور در جایگاه دوم جدول قرار گرفت. فولاد هم سومین تساوی فصل خود را به دست آورد و ۶ امتیازی شد.