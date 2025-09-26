رئیس جمهور آمریکا در حالی که کشورش حمایت گسترده ای از جنایات رژیم صهیونیستی به عمل می آورد مدعی شد: به پایان جنگ غزه نزدیک شده ایم.

به گزارش تابناک، الجزیره نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کمتر از ۲۴ ساعت مجدداً مدعی شد که به پایان جنگ در غزه نزدیک شده است.

او امروز به خبرنگاران گفت: ما به دست یابی برای توافقی که به جنگ در غزه پایان دهد و اسیران را برگرداند، نزدیک شده‌ایم.

ترامپ دیروز در نشست با اردوغان نیز این ادعا را تکرار کرده بود.

این ادعا در حالی است که وی به شدت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده است و مردم غزه و منطقه با سلاح های آمریکایی که واشنگتن به تل آویو می دهد، کشته می شوند.