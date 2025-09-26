سخنرانی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر تحت تعقیب رژیم اسرائیل در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک درحالی که بسیاری از مقامات و رهبران جهان سالن را به نشانه اعتراض به وی ترک کرده بود و عده‌ای او را «هو» می‌کردند، با اعترافات صریح او به ترور، جنایت و جنگ‌طلبی آغاز شد.

نتانیاهو: فردا شورای امنیت باید قطعنامه مکانیسم ماشه را تصویب کند/ ما برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را نابود کردیم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، نتانیاهو در ابتدای سخنرانی خود نقشه‌ای را نشان داد که محور مقاومت را «محور تهدید» این رژیم عنوان می‌کرد.

وی بدون درنظر گرفتن شفافیت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و با طرح این ادعا که ایران به سرعت در حال توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود بود، مدعی شد که «توسعه تنها اسرائیل را تهدید نمی‌کرد بلکه سایر کشورهای جهان را هم با آن مورد اخاذی قرار می‌داد».

نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل بار دیگر بر مواضع جنگ‌طلبانه تل‌آویو تاکید و با بیان اینکه «ما هرکار لازم را انجام دادیم، ما برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را نابود کردیم»، اعلام کرد: «بعد از هدف قرار دادن رهبران حوثی‌ها در یمن، رهبران حماس در غزه، نابود شدند، سیدحسن نصرالله در لبنان و بشار اسد در سوریه و گروه‌های شبه نظامی هدف قرار گرفتند و نابود شدند.»

نتانیاهو بار دیگر با اعتراف به ترور فرماندهان نظامی ایران و دانشمندان هسته‌ای کشورمان توسط رژیم صهیونیستی، گفت: جنگنده‌های ما و بمب‌افکن‌های آمریکا سایت‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند. از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قدردانی می‌کنم».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به برنامه هسته ای ایران و بیان اینکه «ما قول داده بودیم تا تهدید هسته‌ای ایران را نابود کنیم»، مدعی شد که «آنها زندگی هزاران نفر را تهدید می‌کند. غنی‌سازی اورانیوم در ایران باید نابود شود و فردا شورای امنیت باید قطعنامه پس‌گشت را تصویب کند».

نتانیاهو بدون اشاره به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین در باریکه غزه، اظهار داشت: «آخرین بازمانده‌های حماس در غزه هر بار بتوانند عملیات‌هایی مانند هفتم اکتبر را تکرار خواهند کرد پس ما باید به طور مرتب آنها را هدف قرار دهیم.»

نخست وزیر رژیم اسرائیل اضافه کرد: «ما به یاد خواهیم آورد. ما هفتم اکتبر را به یاد خواهیم آورد. این کیوآر کد را که من نصب کرده‌ام ببینید و بدانید که چرا ما باید بایستیم و بجنگیم.»

وی با طرح این ادعا که «در هفتم اکتبر حماس بزرگترین حمله را به یهودیان از زمان هولوکاست انجام داده بود»، بدون اشاره به کشتار بی‌رحمانه کودکان و زن‌ها در نوار غزه، مدعی شد که اعضای حماس در حمله هفتم اکتبر «سر مردان را بریدند، به زنان تجاوز کردند و بچه‌ها را زنده زنده دفن کردند. آنها مادران بزرگ و نوه‌های آنها را گروگان گرفتند. چه کسی مادربزرگان و کودکان را گروگان می‌گیرد؟»

وی سپس نام اسرای باقی‌مانده در دست حماس در غزه را خواند و گفت: «می‌خواهم کاری را بکنم که قبلا هرگز قبلا نکرده بودم. من بلندگوهایی را در نزدیکی غزه نصب کرده‌ام و می‌خواهم به عبری برای آنها صحبت کنم».

در پیام وی آمده است: ما شما را هرگز و حتی برای یک لحظه فراموش نکرده‌ایم تا اینکه همه شما را به خانه برگردانیم.

وی خطاب به رهبران مقاومت در غزه گفت: سلاح‌های خود را زمین بگذارید و تمام اسرا را همین حالا آزاد کنید. اگر آنها را آزاد کنید، زنده خواهید ماند و اگر این کار را نکنید، شما را هدف قرار خواهیم داد.

دشمنان ما، دشمنان شما هم هستند. چه کسی شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد؟ هرکسی می‌داند دست خود را بلند کند. بله همه آنها. ایران، حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها.

چه کسی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را با خونسردی به قتل می‌رساند؟

اسرائیل در حال جنگیدن به جای شما هم هست. بسیاری از رهبرانی که در فضای عمومی از ما انتقاد می‌کنند، در فضای خصوصی از ما قدردانی می‌کنند.

یکبار فرمانده اطلاعات نیروی هوایی آمریکایی به من گفت که اگر آمریکا قرار بود به اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار ما قرار می‌دهد، دسترسی نداشته باشد باید پنج سازمان سیا در اختیار داشته باشیم.

نتانیاهو در حالی امسال به نیویورک سفر کرده که بسیاری از متحدان غربی این رژیم از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا و بلژیک و همچنین برخی از کشورهای دیگر مانند کانادا و استرالیا کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند. تل‌آویو این روزها از منزوی‌ترین رژیم‌های جهان محسوب می‌شود.

همزمان با سخنرانی سال گذشته وی در مجمع عمومی، عملیات تروریستی انفجار پیجرها در لبنان اجرایی شد که در جریان آن چندین نفر از نیروهای مقاومت در منطقه و حزب‌الله لبنان و همچنین مجتبی امانی سفر ایران در بیروت، زخمی شدند.

از طرف دیگر تارنمای روزنامه لو فیگارو (Le Figaro) فرانسه در گزارشی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی از پاریس برای پرواز نتانیاهو از آسمان فرانسه مجوز دریافت کرده بود، اضافه کرد که این پرواز به دلیل نگرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دستگیری، از منطقه‌ای دیگر و طولانی‌تر به سمت نیویورک پرواز کرد.