تابناک بررسی می‌کند؛

با ۷۰۰ میلیون کجای تهران می‌توان رهن کامل کرد؟ / دست و پنجه مستاجران با بازار اجاره

با جهش قیمت مسکن در سال‌های گذشته مبالغ رهن در مناطق میانی و حتی جنوبی تهران میلیاردی شده و فشار اقتصادی بر مستاجران زیاد شده است به طوری که سهم اجاره خانه از درآمد خانوار‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
براساس آمار مرکز آمار ایران ، گرچه در مرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه اجاره بها در  مناطق شهری به حدود ۳۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با رقم ۴۳ درصد سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش داشته است اما همچنان رشد قابل توجه قیمت ها همچنان ادامه دارد که بی ارتباط با افت توان مستاجران نیست. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، باوجود تعیین سقف رسمی برای افزایش نرخ اجاره بها اما بازار اجاره همچنان با تورم قابل توجهی مواجه است و درعمل، افزایش قیمت ها در بسیاری از مناطق بیش از سقف مصوب دولتی مشاهده می شود ؛ درادامه فهرستی از مناطق تهران که با ۷۰۰ میلیون تومان می توان رهن کامل کرد آورده شده است. 

نام محله  متراژ  سال ساخت  آسانسور  پارکینگ  انباری
نازی آباد  ۵۰ متر  ۱۳۸۵ - - دارد 
اسکندری جنوبی ۵۶ متر  ۱۳۸۰ - - دارد 
جیحون  ۶۰ متر  ۱۳۹۰ - دارد  -
نارمک جنوبی  ۵۵ متر  ۱۳۸۴ - - دارد 
هفت حوض  ۶۶ متر  ۱۳۸۶  - دارد 
تهرانپارس شرقی ۶۱ متر  ۱۳۸۲ دارد  دارد 
دبستان  ۶۵ متر  ۱۳۸۱ - - دارد 
کرمان  ۴۵ متر  ۱۳۸۷ دارد  دارد دارد 
قیمت مسکن قیمت اجاره مسکن اجاره مسکن در تهران اجاره مسکن در مناطق مختلف قیمت اجاره در منطقه 6 بازار اجاره بها
