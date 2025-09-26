En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حرکت جنجالی نمایندگان کشورها در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو

«بنیامین نتانیاهو» در حالی امروز (جمعه) چهارم مهرماه در جمع مقامات و دیپلمات‌های خارجی در نیویورک سخنرانی کرد که ماه‌هاست به دلیل جنایات جنگی در غزه، تحت تعقیب دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۷۷
| |
3 بازدید
ترک سالن مجمع عمومی در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو
بسیاری از سران، مقامات و هیات‌های دیپلماتیک حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعتراض به سخنرانی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر تحت تعقیب رژیم صهیونیستی، سالن این مجمع را ترک کردند.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «بنیامین نتانیاهو» در حالی امروز (جمعه) چهارم مهرماه در جمع مقامات و دیپلمات‌های خارجی در نیویورک سخنرانی کرد که ماه‌هاست به دلیل جنایات جنگی در غزه، تحت تعقیب دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد.
 
بسیاری از هیات‌ها، سالن مجمع عمومی را به دلیل جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه در طول ۲.۵ سال گذشته و حملات تروریستی به ایران و قطر در تابستان امسال ترک کنند.
 
نتانیاهو در حالی امسال به نیویورک سفر کرده که بسیاری از متحدان غربی این رژیم از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا و بلژیک و همچنین برخی از کشورهای دیگر مانند کانادا و استرالیا کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند. تل‌آویو این روزها از منزوی‌ترین رژیم‌های جهان محسوب می‌شود.
 
همزمان با سخنرانی سال گذشته وی در مجمع عمومی، عملیات تروریستی انفجار پیجرها در لبنان اجرایی شد که در جریان آن چندین نفر از نیروهای مقاومت در منطقه و حزب‌الله لبنان و همچنین مجتبی امانی سفر ایران در بیروت، زخمی شدند.
 
پیشتر «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی که حامی سرسخت رژیم صهیونیستی است، در گفت‌وگو با یک رسانه انگلیسی پیش‌بینی کرده بود که برخی از اعضای حاضر در نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل، به نشانه اعتراض جلسه را ترک خواهند کرد اما مدعی شد که سخنرانی نتانیاهو «یکی از بزرگترین سخنرانی‌های تاریخ سازمان ملل متحد» خواهد بود.
 
سال گذشته نیز شمار زیادی از نمایندگان کشورهای مختلف به دلیل نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، پیش از آغاز سخنرانی نتانیاهو سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ترک کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که معدود حامیان نتانیاهو با تشویق‌های پراکنده کوشیدند فضای اعتراضی حاکم بر نشست را کمرنگ جلوه دهند.
 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی نتانیاهو اسراییل
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aC9
tabnak.ir/005aC9