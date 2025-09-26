حرکت جنجالی نمایندگان کشورها در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو

«بنیامین نتانیاهو» در حالی امروز (جمعه) چهارم مهرماه در جمع مقامات و دیپلمات‌های خارجی در نیویورک سخنرانی کرد که ماه‌هاست به دلیل جنایات جنگی در غزه، تحت تعقیب دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد.

بسیاری از سران، مقامات و هیات‌های دیپلماتیک حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعتراض به سخنرانی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر تحت تعقیب رژیم صهیونیستی، سالن این مجمع را ترک کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «بنیامین نتانیاهو» در حالی امروز (جمعه) چهارم مهرماه در جمع مقامات و دیپلمات‌های خارجی در نیویورک سخنرانی کرد که ماه‌هاست به دلیل جنایات جنگی در غزه، تحت تعقیب دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد.

بسیاری از هیات‌ها، سالن مجمع عمومی را به دلیل جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه در طول ۲.۵ سال گذشته و حملات تروریستی به ایران و قطر در تابستان امسال ترک کنند.

نتانیاهو در حالی امسال به نیویورک سفر کرده که بسیاری از متحدان غربی این رژیم از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا و بلژیک و همچنین برخی از کشورهای دیگر مانند کانادا و استرالیا کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند. تل‌آویو این روزها از منزوی‌ترین رژیم‌های جهان محسوب می‌شود.

همزمان با سخنرانی سال گذشته وی در مجمع عمومی، عملیات تروریستی انفجار پیجرها در لبنان اجرایی شد که در جریان آن چندین نفر از نیروهای مقاومت در منطقه و حزب‌الله لبنان و همچنین مجتبی امانی سفر ایران در بیروت، زخمی شدند.

پیشتر «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی که حامی سرسخت رژیم صهیونیستی است، در گفت‌وگو با یک رسانه انگلیسی پیش‌بینی کرده بود که برخی از اعضای حاضر در نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل، به نشانه اعتراض جلسه را ترک خواهند کرد اما مدعی شد که سخنرانی نتانیاهو «یکی از بزرگترین سخنرانی‌های تاریخ سازمان ملل متحد» خواهد بود.

سال گذشته نیز شمار زیادی از نمایندگان کشورهای مختلف به دلیل نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، پیش از آغاز سخنرانی نتانیاهو سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ترک کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که معدود حامیان نتانیاهو با تشویق‌های پراکنده کوشیدند فضای اعتراضی حاکم بر نشست را کمرنگ جلوه دهند.