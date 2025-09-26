بازداشت برگزارکنندگان مراسم نصرالله!

نخست‌وزیر لبنان مدعی شد که روشن کردن صخره «الروشة» با تصاویر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌ الدین در سواحل بیروت بدون مجوز رسمی و برخلاف قانونِ استفاده از فضای عمومی انجام شده است. نواف سلام از وزرای کشور، دادگستری و دفاع این کشور خواست تا مسئولان این تخلف را شناسایی، دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

جمعی از طرفداران حزب‌الله روز گذشته در بیروت در کنار صخره الروشه گرد هم آمدند تا اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله را گرامی بدارند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های حزب‌الله و لبنان و همچنین تصاویر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و با نواختن سرودهای حزبی مراسم را همراهی کردند.

برخی نیز از مسیر دریا با قایق‌های کوچک وارد محل شدند و پرچم‌های حزب‌الله را با خود آوردند.

پس از غروب آفتاب، صخره الروشه با تصاویر سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌ الدین نورپردازی شد.