En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت برگزارکنندگان مراسم نصرالله!

نخست‌وزیر لبنان مدعی شد که روشن کردن صخره «الروشة» با تصاویر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌ الدین در سواحل بیروت بدون مجوز رسمی و برخلاف قانونِ استفاده از فضای عمومی انجام شده است. نواف سلام از وزرای کشور، دادگستری و دفاع این کشور خواست تا مسئولان این تخلف را شناسایی، دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۶۳
| |
751 بازدید
بازداشت برگزارکنندگان مراسم نصرالله!

در پی برگزاری مراسم سالگرد سید حسن نصرالله در سواحل لبنان، نخست‌وزیر این کشور «نواف سلام» دستور داد عوامل برگزار‌کننده این مراسم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ نخست‌وزیر لبنان، شامگاه پنجشنبه، با انتشار پیامی در شبکه اکس مدعی شد که روشن کردن صخره «الروشة» با تصاویر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌ الدین در سواحل بیروت بدون مجوز رسمی و برخلاف قانونِ استفاده از فضای عمومی انجام شده است. 

نواف سلام از وزرای کشور، دادگستری و دفاع این کشور خواست تا مسئولان این تخلف را شناسایی، دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

جمعی از طرفداران حزب‌الله روز گذشته در بیروت در کنار صخره الروشه گرد هم آمدند تا اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله را گرامی بدارند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های حزب‌الله و لبنان و همچنین تصاویر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و با نواختن سرودهای حزبی مراسم را همراهی کردند.

برخی نیز از مسیر دریا با قایق‌های کوچک وارد محل شدند و پرچم‌های حزب‌الله را با خود آوردند.

پس از غروب آفتاب، صخره الروشه با تصاویر سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌ الدین نورپردازی شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیدحسن نصرالله حزب الله لبنان حزب الله نواف سلام مراسم سالگرد سالگرد سیدحسن نصرالله بازداشت دستگیری
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر شهادت سید حسن نصرالله/ ماجرای جنگ 33 روزه تکرار می‌شود؟!
تصویری متفاوت و دیده نشده از سیدحسن نصر الله
پیام سید محمدخاتمی در پی شهادت دبیرکل حزب الله لبنان
تصویری از سیدعباس عراقچی در کنار سیدحسن نصرالله
سینماها و تئاترها تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند
دلنوشته ابراهیم حاتمی‌کیا برای سیدحسن نصرالله‌
نخست‌وزیر لبنان: حزب‌الله سلاحش را تحویل ارتش بدهد
جوانی سید حسن نصرالله با تیپی کاملا متفاوت
ابلاغ پیام سید حسن نصرالله به عراقچی
شهادت مردم کرمان و سید رضی موسوی را تسلیت می گویم/ اقدامات کنونی در نوار غزه ثمره تلاش حاج قاسم است/ اگر دشمن وارد جنگ شود، جنگ ما دیگر حد و مرز و سقف نخواهد شناخت
تأکید نصرالله بر مسئولیت امت اسلامی برای آزادی قدس
روایت سیدحسن نصرالله از فواد شکر
نامزد مورد حمایت حزب‌الله مامور تشکیل کابینه لبنان شد
تجلیل سید حسن نصرالله از شهدای مقاومت
شایعه عجیب ترور سید حسن نصرالله
پیام تسلیت دکتر مخبر به سید حسن نصرالله
پیام رزمندگان حزب‌الله به سید حسن نصرالله
باید حملات اسرائیل به سوریه را پایان داد / توافق روسیه ـ ترکیه درباره ادلب معقولانه است / کردها را به مذاکره با دولت سوریه فرا می‌خوانم
ادعاهای مضحک یک سایت صهیونیستی
تاکید نصرالله بر سه‌گانۀ شکست‌ناپذیر
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBv
tabnak.ir/005aBv