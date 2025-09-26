En
برای بازی‌های هم‌بستگی اسلامی؛

اردوی تیم ملی ووشو در آکادمی ملی آغاز شد

اردوی تیم ملی ووشو مردان و زنان در بخش ساندا برای حضور در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران آغاز شد.
به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون ووشو؛ اردوی آماده‌سازی مردان و زنان ووشو ایران در بخش ساندا برای حضوری قدرت‌مند در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، در بخش زنان از روز چهارشنبه و در بخش مردان نیز از صبح امروز زیرنظر سرمربیان تیم ملی آغاز شده‌است.

در این مرحله اردو که به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران برگزار خواهد شد، سانداکاران کشورمان تا روز ۱۵ مهر به تمرین خواهند پرداخت. ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی از ۱۵ تا ۳۰ آبان‌ماه به میزبانی پایتخت عربستان‌سعودی برگزار خواهد شد و ترکیب تیم ملی ووشو ایران در ریاض به شرح زیر است؛

ساندا زنان: شهربانو منصوریان- سهیلا منصوریان- سارا شفیعی
ساندا مردان: امیرحسین همتی - عرفان محرمی - فربد طالشی

تیم ملی ووشو تیم ملی ووشو مردان تیم ملی ووشو زنان ووشو دختران ووشوی ایران بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ریاض
