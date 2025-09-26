مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره برنامه شیر مدارس در سال تحصیلی جدید توضیح داد و گفت: کمیته علمی شیر مدارس تصمیم گرفته است که شیر ۳ نوبت در هفته در مدارس توزیع شود اما اختیار این موضوع به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده تا با توجه به بودجهای که برای این موضوع درنظر گرفته شده نسبت به نوبتهای توزیع شیر در مدارس تصمیمگیری کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احمد اسماعیلزاده، درباره برنامه شیر مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: دستورالعمل برنامه شیر مدارس تنظیم و بازنگریهای لازم انجام شده است. «کمیته علمی شیر مدارس» نسبت به رفع چالشهای گذشته این برنامه اقدام کرده و این چالشها رفع شده است.
وی در این باره گفت: وزارت آموزش و پروش خواهان اعتبار ۹ همتی برای برنامه شیر مدارس بود اما بودجه حدود ۶.۵ همتی برای این طرح تخصیص یافت. با توجه به اینکه با این بودجه نمیتوان تمام مناطق کشور را پوشش داد، کودکان مقطع ابتدایی مدارس دولتی مناطق محروم، اولویت اول اجرای برنامه شیر مدارس هستند و این برنامه از ابتدای مهر ماه در دستور کار است. امیدواریم که اعتبار شیر مدارس در سالهای آینده افزایش یابد تا بتوان مدارس تمام مناطق کشور را تحت پوشش قرار داد.
وی درباره چگونگی توزیع شیر مدارس گفت: کمیته علمی شیر مدارس تصمیم گرفته است که شیر ۳ نوبت در هفته در مدارس توزیع شود اما اختیار این موضوع به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده تا با توجه به بودجهای که برای این موضوع درنظر گرفته شده نسبت به نوبتهای توزیع شیر در مدارس تصمیمگیری کند. منظور از واگذاری تصمیمگیری در باره تعداد دفعات شیر در مدارس این است که وزارت آموزش و پرورش با توجه به بودجه طرح میتواند دو یا سه نوبت در هفته شیر در مدارس توزیع کند.
او گفت: دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت وزارت بهداشت، متولی تدوین برنامه اجرایی و ارزشیابی برنامه شیر مدارس است. برنامه اجرایی شیر مدارس را تبیین و به دانشگاههای علومپزشکی کشور نیز ابلاغ کردهایم. همچنین با توجه به اینکه ارزشیابی برنامه شیر مدارس برعهده وزارت بهداشت است، پروتکلهای ارزشیابی این برنامه برای «ارزشیابی پیش از اجرای برنامه» و «هنگام اجرای برنامه» به دانشگاههای علومپزشکی کشور ابلاغ کردهایم. بر این اساس تمام دانشگاههای علومپزشکی کشور برای ارزشیابی برنامه شیر مدارس به محض شروع این برنامه آمادگی دارند و از چگونگی روند آن مطلع هستند.
