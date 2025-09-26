En
مسیر مرزن آباد به تهران از ساعت ۱۲ یکطرفه می‌شود

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور و محور فشم برای امروز(جمعه ۴ مهرماه) خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها اجرا خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۳۱
| |
3 بازدید

مسیر مرزن آباد به تهران از ساعت ۱۲ یکطرفه می‌شود

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ از پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: از ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز تردد خودروهای سواری به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال با محدودیت همراه شده‌است.

وی افزود: از ساعت ۱۰:۰۰ امروز نیز در محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) تردد خودروها ممنوع خواهد شد.

سرهنگ محلی گفت: همچنین از ساعت ۱۲:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یکطرفه می‌شود که این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن، محور از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مجدداً دوطرفه خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی به‌صورت یکطرفه نیز در مسیرهای رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

سرهنگ محبی همچنین به محدودیت‌های ترافیکی در محور فشم اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، مسیر انتهای محور نقطه پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم مسدود و مدیریت خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: رانندگان ضمن توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس، سفرهای خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از گرفتار شدن در ساعات اوج ترافیک جلوگیری شود.

فراجا پلیس راه ترافیک آزادراه تهران شمال البرز وضعیت ترافیک خبر فوری پل زنگوله
