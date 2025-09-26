En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرانسه شکایت از ایران در دادگاه لاهه را پس گرفت

فرانسه در آن شکایت مدعی شده بود ایران با بازداشت سسیل کوهلر، ۴۰ ساله، و ژاک پاریس، ۷۲ ساله، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۲۸
| |
316 بازدید
فرانسه شکایت از ایران در دادگاه لاهه را پس گرفت

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، که در شهر لاهه هلند مستقر است، روز پنج‌شنبه (۳ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد که به درخواست فرانسه، پرونده شکایت این کشور علیه ایران  را مختومه کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این شکایت ماه می سال جاری میلادی (اردیبهشت‌ماه) به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران نزد دادگاه لاهه ثبت شده بود. 


فرانسه در آن شکایت مدعی شده بود ایران با بازداشت سسیل کوهلر، ۴۰ ساله، و ژاک پاریس، ۷۲ ساله، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. 

این دو شهروند فرانسوی در ماه مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) در ایران بازداشت شدند و مقامات ایرانی آن‌ها را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند.

فرانسه مدعی بود که ایران با بازداشت این دو نفر، که به گفته این کشور به دلیل سفر به ایران و به اتهامات مرتبط با امنیت ملی ایران هدف قرار گرفته‌اند، تعهدات خود در کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی را نقض کرده است.


توقف روند رسیدگی به شکایت فرانسه یک روز بعد از دیدار روسای جمهور فرانسه و ایران، امانوئل ماکرون و مسعود پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته است. 

ماکرون پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خواستار آزادی شهروندان فرانسوی شده است. پزشکیان نیز در ایکس اعلام کرد که دو طرف درباره حل این موضوع گفت‌وگو کرده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرانسه ایران هلند خبر فوری سسیل کوهلر
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هلند سفیر ایران را احضار کرد
عکس:‌ حمایت از مردم ایران در هلند
کاردار سفارت ایران در پاریس احضار شد
اظهارات وزیر خارجه فرانسه بعد از مذاکرات ژنو
ادعای وزیر فرانسوی علیه برنامه هسته‌ای ایران
پشت پرده درخواست کشورهای اروپایی برای خروج فوری اتباع خود از ایران
رفتار توهین آمیز نماینده هلند علیه ایران
اتهام‌زنی وزیر خارجه هلند علیه ایران
مشارکت فرانسه در رهیگری پهپادهای ایران
تصویری از شهروند ۳۴ ساله فرانسوی که امروز آزاد شد
اظهارات پیاتزا پس از شکست ایران مقابل فرانسه
گروسی: دیپلماسی در موضوع ایران، دست‌یافتنی است
نماینده فرانسه: به ایران حمله خواهیم کرد!
تبعیض آشکار در دادگاه‌های هلند!
دختر تنیس روی میز ایران لژیونر فرانسه شد
وزیر خارجه فرانسه: پرونده هسته‌ای ایران راهکار نظامی ندارد
یورو ۲۰۲۴ | در نبود «امباپه» زور فرانسه به هلند نرسید!
نخست وزیر هلند:مهاجران ناراضی بروند
ماکرون: اولیویه گروندو از ایران آزاد شد
سفارت هلند در تهران بازگشایی می‌شود
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBM
tabnak.ir/005aBM