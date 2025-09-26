فرانسه شکایت از ایران در دادگاه لاهه را پس گرفت

فرانسه در آن شکایت مدعی شده بود ایران با بازداشت سسیل کوهلر، ۴۰ ساله، و ژاک پاریس، ۷۲ ساله، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، که در شهر لاهه هلند مستقر است، روز پنج‌شنبه (۳ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد که به درخواست فرانسه، پرونده شکایت این کشور علیه ایران را مختومه کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این شکایت ماه می سال جاری میلادی (اردیبهشت‌ماه) به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران نزد دادگاه لاهه ثبت شده بود.



این دو شهروند فرانسوی در ماه مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) در ایران بازداشت شدند و مقامات ایرانی آن‌ها را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند.

فرانسه مدعی بود که ایران با بازداشت این دو نفر، که به گفته این کشور به دلیل سفر به ایران و به اتهامات مرتبط با امنیت ملی ایران هدف قرار گرفته‌اند، تعهدات خود در کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی را نقض کرده است.



توقف روند رسیدگی به شکایت فرانسه یک روز بعد از دیدار روسای جمهور فرانسه و ایران، امانوئل ماکرون و مسعود پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته است.

ماکرون پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خواستار آزادی شهروندان فرانسوی شده است. پزشکیان نیز در ایکس اعلام کرد که دو طرف درباره حل این موضوع گفت‌وگو کرده‌اند.