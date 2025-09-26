متوقف کردن توسعه هسته‌ای کره شمالی یک موضوع فوری است. تحریم‌ها مؤثر نخواهند بود و تنها راه حل در نشستی بین پیونگ یانگ و واشنگتن نهفته است

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، چونگ دونگ-یونگ، وزیر اتحاد کره جنوبی اعلام کرد: کره شمالی تا دو تن اورانیوم با غنای بالا برای تولید بمب در اختیار دارد.

سازمان‌های اطلاعاتی ذخایر اورانیوم با غنای بالا - بیش از 90 درصد خلوص - پیونگ یانگ را تا 2000 کیلوگرم تخمین می‌زنند.

حتی در همین ساعت، سانتریفیوژهای اورانیوم کره شمالی در چهار سایت در حال کار هستند.

تنها پنج تا شش کیلوگرم پلوتونیوم برای ساخت یک بمب هسته‌ای کافی است.

۲۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا که می‌تواند صرفاً برای تولید پلوتونیوم ذخیره شود، برای ساخت تعداد زیادی سلاح هسته‌ای" کافی خواهد بود.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، این هفته گفت که آماده مذاکره با آمریکا است، مشروط بر اینکه بتواند زرادخانه هسته‌ای خود را حفظ کند.