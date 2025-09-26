بیست و هفتمین نشست همافزایی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید پنجشنبه(سوم مهرماه) در سالن جلسات ساختمان نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت در شهر مقدس قم برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت گزارشی از آخرین وضعیت برنامههای حج سال ۱۴۰۵ و عمره مفرده ارائه کرد و با اشاره به روند اجرای عمره، اظهار کرد: عمره وارد مرحله دوم اجرایی خود شده است. در مرحله نخست، روزانه دو پرواز از ایران به عربستان اعزام میشد و هماکنون، این تعداد به چهار پرواز در روز افزایش یافته که معادل اعزام روزانه حدود ۱۰۰۰ زائر است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر رضایتبخش بودن روند اجرایی عمره افزود: اقدامات مؤثری برای کاهش هزینههای عمره انجام شده و با تلاشهای صورتگرفته و صرفه جویی های انجام شده، هزینه این سفر معنوی در سال جاری از آنجه معمولا باید میبود کاهش یافته است.
نواب در ادامه از آغاز ثبتنامهای حج تمتع سال ۱۴۰۵ از دو هفته آینده خبر داد و اعلام کرد: مقدمات لازم برای اجرای این عملیات در حال انجام است و پیشثبتنامهای حج پیش رو از نیمه دوم مهرماه آغاز خواهد شد.
