سرخیو بوسکتس در سال ۲۰۲۳ از بارسلونا به اینتر میامی پیوست.
به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"،بوسکتس در ویدیویی احساسی گفت: «این ماههای آخر حضور من در زمین بازی خواهد بود. احساس میکنم زمان خداحافظی از دوران حرفهایام بهعنوان بازیکن فوتبال فرا رسیده است. نزدیک به ۲۰ سال از این داستان شگفتانگیز که همیشه آرزویش را داشتم لذت بردم. بسیار خوشحال، مفتخر و راضی بازنشسته میشوم و از همه سپاسگزارم.»
بوسکتس ویدیوی خداحافظیاش را با این جمله به پایان برد: «هر پایانی، شروعی جدید است.»
سرخیو بوسکتس: «سپاس از بارسلونا، باشگاه زندگیام»
بوسکتس در ویدیوی خداحافظیاش گفت: «فوتبال به من تجربههای بینظیری در مکانهای فوقالعاده و کنار بهترین همتیمیها هدیه داد. از کودکی در بادیا تا تیم دوم بارسلونا، و گذر از باربرا، ییدا و جاباک، خاطرات شادی دارم. از بارسلونا، باشگاه زندگیام، تشکر میکنم. در بارسا رویاهای کودکیام را محقق کردم، پیراهن مورد علاقهام را در صدها بازی پوشیدم، عناوین زیادی جشن گرفتم و لحظات بینظیری در نیوکمپ داشتم که هرگز فراموش نمیکنم.»
بوسکتس در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۸ تحت هدایت پپ گواردیولا اولین بازی خود را برای بارسلونا در لالیگا انجام داد.
افتخارات سرخیو بوسکتس با بارسلونا
بوسکتس با بارسلونا به افتخارات زیر دست یافت:
- ۳ لیگ قهرمانان اروپا (2008/09، 2010/11، 2014/15)
- ۹ لالیگا (2008/09، 2009/10، 2010/11، 2012/13، 2014/15، 2015/16، 2017/18، 2018/19، 2022/23)
- ۷ جام حذفی اسپانیا (2008/09، 2011/12، 2014/15، 2015/16، 2016/17، 2017/18، 2020/21)
- ۳ جام باشگاههای جهان (2009/10، 2011/12، 2015/16)
- ۳ سوپرکاپ اروپا (2009/10، 2011/12، 2015/16)
- ۷ سوپرکاپ اسپانیا (2009/10، 2010/11، 2011/12، 2013/14، 2016/17، 2018/19، 2022/23)
سرخیو بوسکتس، قهرمان جام جهانی با اسپانیا
بوسکتس با تیم ملی اسپانیا ۱۴۲ بازی ملی انجام داد و گفت: «از تیم ملی اسپانیا تشکر میکنم. افتخار بزرگی بود که بارها نماینده آن باشم و موفقیتهایی کسب کنم که همیشه در قلبم میمانند.» او با اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ و یورو ۲۰۱۲ شد.
قدردانی بوسکتس از اینتر میامی
بوسکتس گفت: «از اینتر میامی تشکر میکنم که به من اجازه داد بخشی از یک باشگاه جدید و رو به رشد باشم، جایی که میخواستم تجربهای جدید داشته باشم و سهمی در پیشرفتش داشته باشم.» او پس از ۱۵ فصل در بارسلونا، در سال ۲۰۲۳ به اینتر میامی دیوید بکام پیوست و کنار لیونل مسی و جوردی آلبا همبازی شد. بوسکتس در سال ۲۰۲۳ با اینتر میامی جام لیگها را فتح کرد.
بخش شخصی خداحافظی بوسکتس
او گفت: «از تمام همتیمیها، کادر فنی و همه کسانی که لحظات زیبا و فراموشنشدنی را با من شریک بودند تشکر میکنم. بهترین چیزی که با خود میبرم، شما هستید. از هواداران سراسر جهان برای محبت و احترامشان تشکر میکنم. امیدوارم توانسته باشم بخشی از آنچه برایم معنادار بودید را جبران کنم. و البته از خانوادهام تشکر میکنم که از کودکی در تمام زمینها همراهم بودند و برای خوشحالیام و تحقق رویاهایم همهچیز دادند. از همسر و فرزندانم که ستونهای زندگیام بودند و هستند تشکر میکنم. در لحظات خوب و بد کنارم بودید. خیلی دوستتان دارم.»
