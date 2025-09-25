En
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت

دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه اعلام کرد که فرانسه شکایت خود علیه ایران را بابت نقض حق ارائه حمایت کنسولی به دو شهروند فرانسوی که بیش از سه سال است در بازداشت به‌سر می‌برند، پس گرفته است.
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرانسه بارها ایران را متهم کرده بود که «سسیل کولر» و شریکش «ژاک پاریس» را به‌طور «خودسرانه» در زندان نگه داشته و مانع دسترسی آنان به حمایت کنسولی شده است.

ایران این اتهامات را رد کرده و این دو را به جاسوسی برای موساد متهم کرده است.

اعلامیه دیوان هیچ توضیحی درباره علت پس گرفتن پرونده ارائه نکرد و وزارت خارجه فرانسه نیز هنوز واکنشی نشان نداده است.

این شکایت در لاهه عمدتاً به‌عنوان ابزاری برای فشار بر ایران در موضوع بازداشت شهروندان فرانسوی تلقی می‌شد.

