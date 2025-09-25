فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرانسه بارها ایران را متهم کرده بود که «سسیل کولر» و شریکش «ژاک پاریس» را بهطور «خودسرانه» در زندان نگه داشته و مانع دسترسی آنان به حمایت کنسولی شده است.
ایران این اتهامات را رد کرده و این دو را به جاسوسی برای موساد متهم کرده است.
اعلامیه دیوان هیچ توضیحی درباره علت پس گرفتن پرونده ارائه نکرد و وزارت خارجه فرانسه نیز هنوز واکنشی نشان نداده است.
این شکایت در لاهه عمدتاً بهعنوان ابزاری برای فشار بر ایران در موضوع بازداشت شهروندان فرانسوی تلقی میشد.
