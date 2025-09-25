En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
حمله هوایی شدید رژیم صهیونیستی به صنعا با ۲۰ جنگنده

یمن: رژیم اسرائیل منتظر پاسخ سخت ما باشد

وزارت خارجه یمن گفت: یمن به پاسخ‌ علیه تجاوز اسرائیل ادامه خواهد داد و سخت‌ترین درس‌ها را به این رژیم خواهد آموخت.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۸۸
| |
531 بازدید

یمن: رژیم اسرائیل منتظر پاسخ سخت ما باشد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزارت خارجه یمن در پی حمله امروز اسرائیل به این کشور  گفت که پاسخی سخت خواهد داد.

وزات خارجه یمن تاکید کرد: دشمن نتوانسته است کوچک‌ترین دستاوردی در میدان داشته باشد و تلاش دارد آبروی از دست رفته خود را از طریق حمله به مردم عادی و زیرساخت‌ها بازگرداند.

حملات به یمن، نمی‌تواند عزم مردم این کشور را نسبت به حمایت از مردم مظلوم فلسطین تحت الشعاع قرار دهد.

گفتنی است، صنعا پایتخت یمن امروز هدف ۱۳ حمله قرار گرفت و حملات امروز اسرائیل شامل حملات هوایی و دریایی است.

العربیه نیز به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گزارش داد: حملات در صنعا، مقر‌های فرماندهی یمن را هدف قرار داده است.

کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل مدعی شد که هدف حملات هوایی علیه یمن، فرماندهان نظامی، مقر‌های فرماندهی و مخازن سلاح‌های انصارالله بوده است.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی مدعی شد ۲۰ جنگنده در حمله امروز صهیونیست‌ها به صنعا شرکت داشتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن اسرائیل حمله حمله هوایی پاسخ سخت خبر فوری
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رهبر انصارالله یمن به عربستان هشدار داد
لحظه اصابت پهپاد به ایلات؛ ضرب‌شست مهم یمنی‌ها
اسرائیل با ترور رهبران انصارالله یمن وارد فاز جدیدی شد/ جنگ «بی پایان» شده است
شاهکار نیروهای مسلح یمن در حمله به اراضی اشغالی
حملات گسترده یمن به اهداف حساس در اراضی اشغالی
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر «الحدیده» یمن
ترور سران انصارالله یمن توسط اسرائیل چقدر مؤثر بود؟/ کادر رهبری قابل جایگزین است
خبرهای غیررسمی درباره آرایش نظامی اسرائیل
۹ کشور دیگر در فهرست حملات اسرائیل
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aAi
tabnak.ir/005aAi