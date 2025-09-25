یمن: رژیم اسرائیل منتظر پاسخ سخت ما باشد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزارت خارجه یمن در پی حمله امروز اسرائیل به این کشور گفت که پاسخی سخت خواهد داد.
وزات خارجه یمن تاکید کرد: دشمن نتوانسته است کوچکترین دستاوردی در میدان داشته باشد و تلاش دارد آبروی از دست رفته خود را از طریق حمله به مردم عادی و زیرساختها بازگرداند.
حملات به یمن، نمیتواند عزم مردم این کشور را نسبت به حمایت از مردم مظلوم فلسطین تحت الشعاع قرار دهد.
گفتنی است، صنعا پایتخت یمن امروز هدف ۱۳ حمله قرار گرفت و حملات امروز اسرائیل شامل حملات هوایی و دریایی است.
العربیه نیز به نقل از رسانههای اسرائیلی گزارش داد: حملات در صنعا، مقرهای فرماندهی یمن را هدف قرار داده است.
کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل مدعی شد که هدف حملات هوایی علیه یمن، فرماندهان نظامی، مقرهای فرماندهی و مخازن سلاحهای انصارالله بوده است.
شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی مدعی شد ۲۰ جنگنده در حمله امروز صهیونیستها به صنعا شرکت داشتند.
