به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، در درون دروازه مطابق انتظار، خوان گارسیا قرار گرفته است.
اما در خط دفاعی، تغییراتی نسبت به بازی قبل به وجود اومده. خط دفاعی چهارنفره بارسا ترکیبی از تجربه و جوانی است: آرائوخو به همراه کوبارسی در قلب دفاع، در حالی که گارسیا و جرارد مارتین در جناحین به وظایف دفاعی و هجومی میپردازند.
در میانه میدان، سهنفره کاملاً جدیدی به چشم میخورد. پدری با انرژی خود در کنار کاسادو که مسئولیت بازی سازی عمقی را بر عهده دارد، قرار گرفته و حضور خلاق دنی اولمو به عنوان بازیساز تهاجمی، امیدها برای ساخت بازی را افزایش داده است.
خط حمله نیز کاملاً دگرگون شده است. سرعت و قدرت مارکوس رشفورد در سمت راست، همراه با فنون و شم گلزنی رافینیا در سمتچپ، میتواند برای دفاع اویدو دردسرساز باشد. در مرکز این خط نیز، فران تورس با هوش و موقعیتسنجی بالا، وظیقه گلزنی را بر عهده دارد.
لامین یامال بزرگترین غایب بازی است و روبرت لواندوفسکی و دییونگ از روی نیمکت بازی را شروع میکنند.
