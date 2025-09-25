En
محرومیت دوساله خواهران تکواندوکار پس از جنجال در لیگ

خواهران شیری که در رقابت های لیگ تکواندو جنجال ساز شده بودند به مدت ۲ سال از حضور در تمامی میادین محروم شدند.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۸۴
3 بازدید
محرومیت دوساله خواهران تکواندوکار پس از جنجال در لیگ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در جریان برگزاری رقابت های هفته نخست لیگ برتر تکواندو، سوگل و سوگند شیری اقدام به بر هم زدن نظم سالن مسابقات کردند و تابلوهای تبلیغاتی را با لگد به روی زمین انداختند.

پس از این اتفاق این دو تکواندوکار از سوی کمیته قضایی مسابقات لیگ برتر تکواندو به مدت ۲ سال از حضور در میادین تکواندو محروم شدند.

قرار است این رای در کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو مورد بررسی نهایی قرار بگیرد.

سوگل شیری پس از جنجال در لیگ در صفحه شخصی خود نوشت: «با نهایت تاسف برای فدراسیون تکواندو و بازهم حق خوری دوباره. امروز خواهر من با اختلاف ساینا کرمی رو شکست داد و بعدش مادر ساینا کرمی خواهر منو تهدید کرد که نمیذاریم دیگه بازی کنی و از سالن بیرون رفت و همین اتفاق افتاد و خواهر من از بازی کردن محروم شد! در جواب اعتراض ما خواهر منو هل دادن و برخورد نامناسبی داشتن همینجور که در فیلم می بینید.»

تکواندو مسابقات دختران لیگ تکواند خواهران شیری بانوان تکواندوکار محرومیت خبر فوری
tabnak.ir/005aAe
