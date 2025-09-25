به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از خرم‌آباد، ۸ هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان طرح صنعت آب و برق لرستان به طور همزمان در محل اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی الیگودرز با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

واحد سه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، ۶ پروژه احداث پست و خطوط توزیع و نیروگاه ۱۰ مگاواتی پراکنده افلاکیان و سد تاج امیر دلفان از جمله این طرح‌ها هستند.

همچنین آبرسانی به ۷۲ روستای لرستان از جمله ۱۲ روستای الیگودرز با اعتبار ۳۲۷ میلیارد تومان امروز با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

وزیر نیرو در آیین افتتاح آب‌رسانی به روستا‌های لرستان با تأکید بر اهمیت آب بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی پروژه‌ها در حوزه آب تأکید کرد.

او با بیان اینکه هنوز کشور در شرایطی شبیه نه جنگ و نه صلح قرار دارد، یاد شهدا را گرامی داشت و افزود: شهدایی که مظلومانه به شهادت رسیدند الگویی از صبر و پایداری‌اند و خانواده‌های آنان باید موردتوجه قرار گیرند.

وزیر نیرو سپس سخنان خود را به موضوع آب معطوف کرد و آن را مهم‌ترین کالای هستی خواند و توضیح داد: دانش، فراتر از داده و اطلاعات است و کشف حقیقتی غیرمعمول از میان انبوه دانسته‌های معمول همان چیزی است که آب به ما می‌آموزد.

علی‌آبادی با اشاره به گزارش‌های مجامع جهانی بیان کرد: بیش از ۲۰ سال است که این نهاد‌ها آب را به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش پیش‌‍روی بشر معرفی کرده‌اند، درحالی‌که شرایط جهانی در این حوزه بحرانی است.

او با بیان اینکه ایران با وضعیتی بدتر از میانگین جهان و حتی بدتر از منطقه خاورمیانه در حوزه آب روبه‌روست، توضیح داد: این شرایط تأمین آب را با دشواری روبه‌روکرده‌است.

وزیر نیرو با مقایسه لرستان و استان‌های مرکزی افزود: هرچند این منطقه هنوز سرسبزتر از استان‌هایی مثل قم است، اما میزان سرسبزی آن به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

علی‌آبادی خاطرنشان کردد: گزارش رئیس سازمان هواشناسی کشور از پاییز پیش‌ِرو ناامیدکننده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از شرایط دشوار آبی دارد.

او ادامه داد: برای زمستان بارش‌های نرمال پیش‌بینی شده، اما باید توجه کنیم که یک سال بارش نرمال هیچ‌گاه نمی‌تواند عقب‌ماندگی پنج سال خشک‌سالی را جبران کند.

وزیر نیرو با بیان اینکه ما نیازمند چند سال بارش فراتر از حد نرمال هستیم تا به شرایط گذشته بازگردیم، تأکید کرد: کشور آب ندارد و وضعیت از آنچه گفته می‌شود بسیار سخت‌تر است.

علی‌آبادی با توضیح اینکه باید آماده شرایط سخت باشیم و مصرف آب را کم کنیم، تأکید کرد: مدیریت صحیح مصرف و بهینه‌سازی آن تنها راه عبور از بحران است.

او توضیح داد: افزایش تولید نباید به افزایش مصرف منجر شود، بلکه باید همراه با رشد تولید ناخالص داخلی باشد تا شدت مصرف انرژی و آب کاهش یابد.

وزیر نیرو با بیان اینکه اولویت اصلی وزارت نیرو در لرستان تأمین آب شرب و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، اشاره کرد: در این مسیر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی لازم است.

علی‌آبادی با توضیح اینکه طرح‌های بزرگی در حوزه آب و برق در دست اجراست، گفت: این برنامه فقط آغاز کار است و پروژه‌های گسترده‌تری در زمینه برق و آب دنبال خواهد شد.

او با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی افزود: تلاش می‌کنیم ظرفیت تولید برق در بخش خورشیدی را به حدود ۷ هزار مگاوات و در بخش حرارتی به بیش از ۵ هزار مگاوات برسانیم.

وزیر نیرو با بیان لزوم همراهی شرایط جغرافیایی مناسب خاطرنشان کرد: اگر بارش‌های مناسب رخ دهد مشکل خاموشی‌ها با همراهی مردم به‌طور کامل برطرف می‌شود.

علی‌آبادی با اشاره به تعهدات قبلی خود بیان کرد: ۵۰ طرحی که قول داده بودم محقق خواهد شد و امسال با پیگیری سازمان برنامه‌وبودجه، اعتبارات از ۱۰ میلیارد تومان سال گذشته به ۳۵ میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان از جدیت دولت در اجرای پروژه‌ها دارد.

او مهم‌ترین چالش کشور را کمبود سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون کار‌های زیادی انجام داده‌ایم، اما در جذب سرمایه‌گذار کم‌کاری داشته‌ایم.

وزیر نیرو تأکید کرد: تشکیل سرمایه و پذیرش سرمایه‌گذار موضوعی است که باید جدی گرفته شود و لرستان پتانسیل‌های زیادی دارد که مهم‌ترین آن مردم سخت‌کوش این منطقه هستند.

علی‌آبادی سلام رئیس‌جمهور را به مردم لرستان ابلاغ کرد و گفت: دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده تا با همکاری مردم، ایران را از گذشته آبادتر کند.

هدف‌گذاری برای افتتاح ۵۰۰ پروژه؛ تغییری در هیچ تخصیصی نداده‌ام

عباس علی‌آبادی، در سفر به لرستان در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه خوبی که با استانداری داشتیم، مقرر شد برای شهرستان طرح‌هایی به‌ویژه در حوزه آب با مطالعات دقیق اجرایی شود.

او با اشاره به سد معشوره اضافه کرد: امیدواریم بعد از سال‌ها، این توفیق را داشته باشیم که آغاز این طرح بزرگ رقم بخورد و هدیه‌ای ارزشمند برای مردم لرستان باشد.

وزیر نیرو با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم اضافه کرد: شعار دولت چهاردهم وفاق ملی است و با برادری و همدلی، دست‌دردست هم ایران را بهتر از گذشته خواهیم ساخت.

علی‌آبادی توضیح داد: ما ثابت خواهیم کرد که یک تمدن چند هزار ساله هستیم که امروز در سایه اسلام و با اتکا به ظرفیت‌های کشور، قدرتی در منطقه و جهان به‌شمار می‌آییم.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تعداد طرح‌ها و اعتبارات در لرستان گفت: آب شرب ۱۳۲ روستا تأمین شد و ما تلاش می‌کنیم مهاجرت از روستا‌ها رخ ندهد و مردم در محل زندگی خود بمانند.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های ملی وزارت نیرو ادامه داد: تا پایان سال نزدیک به ۵۰۰ پروژه افتتاح و تعداد زیادی پروژه دیگر نیز وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

علی‌آبادی تأکید کرد: از زمانی که مسئولیت وزارت نیرو را بر عهده گرفتم، هیچ تغییری در تخصیص‌ها نداده‌ام و نخواهم داد؛ تخصیص‌ها بر اساس قانون تقسیم شده و نمی‌توانیم خارج از حکم قانون تغییری ایجاد کنیم.

او ادامه داد: اگر جابه‌جایی‌هایی در تأسیسات عملی اتفاق افتاده باشد، به حکم قانون باید پیگیری شود و ما ملزم به رعایت این چارچوب هستیم.

وزیر نیرو به بازدید خود از طرح‌های الیگودرز اشاره کرد و افزود: در بازدید از سد این منطقه مشاهده کردیم که در وضعیت خوبی قرار ندارد و امیدواریم پس از بارش‌های پیش‌ِ‌رو و پایان خشک‌سالی، امسال وضعیت آبی مناسبی شکل بگیرد.

علی‌آبادی با توضیح اینکه دو سد جدید در دستور کار است که مطالعات آنها آغاز شده و در حال بررسی هستیم، اشاره کرد: جزئیات دقیق این پروژه‌ها را پس از تکمیل بررسی‌ها و در سفر‌های بعدی که به لرستان خواهم داشت، به‌طور قطعی اعلام می‌کنم.