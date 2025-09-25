عکس: دیدار عراقچی و وزیر خارجه انگلیس در نیویورک

تصویری از دیدار و گفتگوی ایوت کوپر و سید عباس عراقچی وزرای امور خارجه انگلیس و ایران در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد