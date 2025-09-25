«اف ۱۴» رادارگریز از راه رسید + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در نسخه دو سرنشین جنگنده جی ۲۰ میتوان انتظار داشت که افسری برای کمک به خلبان در تشخیص تهدیدات و هدفیابی و حتی درگیری مسقیم با دشمن حضور داشته باشد.
در گزارش پایگاه خبری «19fortyfive» از نسخه دو سرنشین جنگنده نسل پنجمی «جی ۲۰» به عنوان اف ۱۴ نسل پنجم یاد کرده است.
این قابلیت پیش از این در جنگندهای چون اف ۱۴ به کار گرفته شده و مزیتهای آن به نمایش گذاشته شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در نشریات چینی، طراحی دو سرنشین جی ۲۰ چینی بیش از هر چیز برای جنگ الکترونیک بهینه شده است و قرار نیست از آن در نقش ایجاد برتری هوایی و نبردهای رو در رو در آسمان انتظار زیادی داشت.
به این ترتیب به نظر میرسد که چین بیش از برتری در داگفایت روی ظرفیت بالای این جنگنده نسل پنجم برای حمل مهمات حساب کرده است. محفظههای داخلی و خارجی حمل مهمات نسخه تک سرنشین جی۲۰ ظرفیت حمل بیش از ۱۲ تن، تسلیحات پیشرفته را دارد.
