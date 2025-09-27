«ام علاء» به چاپ دهم رسید/روایت زندگی مادر چهارشهید، همسر و خواهر شهید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «ام علاء» نوشته سمیه خردمند همزمان با ایام هفته دفاع مقدس توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ دهم رسیده است.
فخرالسادات طباطبایی شخصیت اصلی اینکتاب، دختر آیتالله سید محمدجواد طباطبایی و همسر آیتالله سید حسن قبانچی، نه تنها مادر چهار شهید که همسر شهید و خواهر شهید هم بود. دامادش نیز به دست نیروهای بعث به شهادت رسید. او که ایرانیالاصل بود و در عراق متولد شده و رشد کرده بود، به رسم عرب، به واسطه اینکه اولین فرزندش علاء بود، همه او را با کنیه «ام علاء» صدا میکردند.
«ام علاء» بانوی ایرانیالاصلی بود که در نجف در خانهای که صمیمیت الفبای اعضایش بود، به دنیا آمد، رشد کرد و بعدها عروس شد و از آن خانه به خانهای دیگر رفت که آنجا هم دستکمی از خانه پدریاش نداشت. او مادر ۱۸ فرزند شد که چهارتای آنها را در راه اسلام فدا کرد و خود نیز طعم زندانهای نمور بعثیها را چشید و ثمرهاش فلج شدن یک طرف بدنش بود. او در قم رحلت کرد و در حرم حضرت معصومه(س) در حجره پروین اعتصامی به خاک سپرده شد.
چاپ دهم اینکتاب با ۲۷۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۲۰ هزار تومان عرضه شده است.
