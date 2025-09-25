وعده تازه وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت

به گزارش تابناک، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره بر رویکرد علمی و فناورانه دولت در برنامه هفتم توسعه، گفت: سهم اصلی ما در توسعه اقتصاد دیجیتال، مبتنی بر بخشهای نرمافزاری، رفتاری و فکری است و خوشبختانه ظرفیتهای دانشی موجود در کشور پاسخگوی این نیازهاست.
وی افزود: طبیعتاً در این مسیر، با توجه به توانمندیهای داخلی، تهدیدهای خارجی نمیتواند مانع رشد اقتصاد دیجیتال کشور شود و اثرات آن، اگر هم باشد، حداقلی خواهد بود.
هاشمی در ادامه به موضوع زیرساختهای سختافزاری اشاره کرد و گفت: در حوزه سختافزار با دو وضعیت مواجه هستیم؛ بخشی از تجهیزات در داخل کشور توسط شرکتهای ایرانی تولید میشود که مشکل خاصی در آن بخش وجود ندارد. اما در حوزههایی که نیازمند بهرهگیری از فناوریهای کشورهای پیشرفته هستیم، برنامهریزیها و تدابیر لازم اندیشیده شده و با پیگیریهای مستمر، تلاش میکنیم اثرات محدودیتها را به حداقل برسانیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که استفاده از توان شرکتهای فناور داخلی، نه تنها نیازهای ما را برآورده کرده، بلکه به معنای واقعی کلمه در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف میشود. در شرایط سخت گذشته نیز دیدیم که با تکیه بر جوانان متخصص، به موفقیتهای مهمی رسیدیم.
هاشمی افزود: حضور بیش از ۵۰۰ شرکت فناور داخلی و شرکتهای خارجی در این نمایشگاه، گواهی روشن بر موفقیت این مسیر و توانمندی بالای کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ما با جدیت این مسیر را دنبال خواهیم کرد، چرا که این هم یک تکلیف قانونی و هم یک باور راسخ برای ماست.
وزیر ارتباطات ادامه داد: جوانان ما نشان دادهاند که قادرند اقدامات بزرگی را رقم بزنند؛ اقداماتی که شاید چند سال پیش تصور تحقق آنها دشوار بود، اما امروز به واقعیت تبدیل شدهاند.
وی به موضوع کیفیت اینترنت اشاره کرد و گفت: بهبود کیفیت اینترنت موضوع جدی است که آن را دنبال میکنیم و به صورت هفتگی هم با اپراتورها جلسات برگزار میکنیم و موضوعات مختلف را مطرح میکنند این موضوعات را ما بررسی میکنیم ماموریت ویژه ای به سازمان تنظیم دادیم جلسات متعددی را برگزار کردند و طبیعتاً اپراتورها متعهد شدند که کیفیت را در یک برنامه زمان بندی مشخصی ارتقا بدهند.
وزیر ارتباطات گفت: من باورم این است که با دو نگاه یکی اینکه استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین و همچنین بحث مرتبط با پروسه فیبر نوری که به صورت جدی دنبال میشود، امیدوارم انشالله تا شب عید مردم بهبود کیفیت را در زندگی مردم داشته باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید