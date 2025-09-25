En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وعده تازه وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت

وزیر ارتباطات گفت: تا شب عید مردم بهبود کیفیت اینترنت را شاهد خواهند بود و اپراتورها نسبت به این موضوع تعهد دارند.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۶۲
| |
308 بازدید
وعده تازه وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت

به گزارش تابناک، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره بر رویکرد علمی و فناورانه دولت در برنامه هفتم توسعه، گفت: سهم اصلی ما در توسعه اقتصاد دیجیتال، مبتنی بر بخش‌های نرم‌افزاری، رفتاری و فکری است و خوشبختانه ظرفیت‌های دانشی موجود در کشور پاسخگوی این نیازهاست.

وی افزود: طبیعتاً در این مسیر، با توجه به توانمندی‌های داخلی، تهدیدهای خارجی نمی‌تواند مانع رشد اقتصاد دیجیتال کشور شود و اثرات آن، اگر هم باشد، حداقلی خواهد بود.

هاشمی در ادامه به موضوع زیرساخت‌های سخت‌افزاری اشاره کرد و گفت: در حوزه سخت‌افزار با دو وضعیت مواجه هستیم؛ بخشی از تجهیزات در داخل کشور توسط شرکت‌های ایرانی تولید می‌شود که مشکل خاصی در آن بخش وجود ندارد. اما در حوزه‌هایی که نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های کشورهای پیشرفته هستیم، برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر لازم اندیشیده شده و با پیگیری‌های مستمر، تلاش می‌کنیم اثرات محدودیت‌ها را به حداقل برسانیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که استفاده از توان شرکت‌های فناور داخلی، نه تنها نیازهای ما را برآورده کرده، بلکه به معنای واقعی کلمه در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود. در شرایط سخت گذشته نیز دیدیم که با تکیه بر جوانان متخصص، به موفقیت‌های مهمی رسیدیم.

هاشمی افزود: حضور بیش از ۵۰۰ شرکت فناور داخلی و شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه، گواهی روشن بر موفقیت این مسیر و توانمندی بالای کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ما با جدیت این مسیر را دنبال خواهیم کرد، چرا که این هم یک تکلیف قانونی و هم یک باور راسخ برای ماست.

وزیر ارتباطات ادامه داد: جوانان ما نشان داده‌اند که قادرند اقدامات بزرگی را رقم بزنند؛ اقداماتی که شاید چند سال پیش تصور تحقق آن‌ها دشوار بود، اما امروز به واقعیت تبدیل شده‌اند.

وی به موضوع کیفیت اینترنت اشاره کرد و گفت: بهبود کیفیت اینترنت موضوع جدی است که آن را دنبال می‌کنیم و به صورت هفتگی هم با اپراتورها جلسات برگزار می‌کنیم و موضوعات مختلف را مطرح می‌کنند این موضوعات را ما بررسی می‌کنیم ماموریت ویژه ای به سازمان تنظیم دادیم جلسات متعددی را برگزار کردند و طبیعتاً اپراتورها متعهد شدند که کیفیت را در یک برنامه زمان بندی مشخصی ارتقا بدهند.

وزیر ارتباطات گفت: من باورم این است که با دو نگاه یکی اینکه استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و همچنین بحث مرتبط با پروسه فیبر نوری که به صورت جدی دنبال می‌شود، امیدوارم انشالله تا شب عید مردم بهبود کیفیت را در زندگی مردم داشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ستار هاشمی وزیر ارتباطات اینترنت اینترنت ایران کیفیت اینترنت سرعت اینترنت اپراتورها خبر فوری
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پروژه فیبر نوری کجا گیر کرده است؟!
فیلتر اینستاگرام برداشته شد؟
نت بلاکس از قطع کابل‌های اینترنت در دریای سرخ خبر داد
سود فروشنده‌های فیلترشکن‌ چقدر است؟
‌علت اختلال در اینترنت مشخص شد
چرا این روزها موبایل‌ها آنتن نمی‌دهند؟
وزیر ارتباطات: از کیفیت اینترنت راضی نیستم!
قول وزیر ارتباطات برای بهبود کیفیت و سرعت اینترنت
امسال چقدر بر سرعت اینترنت افزوده می‌شود؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aAI
tabnak.ir/005aAI