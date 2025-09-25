En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رد اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۵۴
| |
3 بازدید
رد اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران

به گزارش تابناک، علی‌اصغر محمدی، دستیار وزیر و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اتهام نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران در جریان سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل را «دروغی بزرگ» و «فرافکنی آشکار» توصیف کرد و گفت: اصرار مقامات استرالیا برای توحیه اقدام نسنجیده خود در تخریب روابط دیرپای دیپلماتیک دو کشور بنا بر ادعای بی‌اساس تلاش ایران برای تعرض به جامعه یهودی استرالیا را غیر قابل قبول توصیف کرد.

محمدی خاطر نشان کرد: ما اقدام دولت استرالیا در اتهام‌زنی علیه ایران و هدف‌ قراردادن روابط دیپلماتیک دو کشور را در راستای تمکین به خواسته رژیم صهیونیستی و انحراف افکار عمومی از فاجعه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جریان اصیل مخالفت‌های گسترده مردمی در استرالیا علیه این جنایات می‌دانیم.

محمدی تصریح کرد: اقدام دولت استرالیا در کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران مطلقا غیر قابل توجیه بوده و نشان‌دهنده تاثیرپذیری برخی ارکان‌ دولت استرالیا از القائات و فشارهای رژیم صهیونیستی است.

دستیار وزیر خارجه ضمن دعوت مجدد از طرف استرالیایی برای تجدید نظر در این تصمیم ناصواب تاکید کرد مسئولیت آثار و تبعات مترتب بر این تصمیم، از جمله مشکلاتی که برای جامعه‌ی ایرانی مقیم استرالیا ایجاد خواهد شد را مستقیما متوجه تصمیم‌گیران استرالیایی توصیف کرد.

مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه هچنین اتهام یهودی‌ستیزی از سوی ایران را بی‌اساس و مردود شمرد و توجه دولت استرالیا را به این واقعیت تاریخی جلب نمود که پدیده یهودی‌ستیزی اساسا پدیده‌ای غربی-اروپایی است که در برهه‌های زمانی مختلف به اشکال گوناگون در کشورهای غربی بروز و ظهور یافته است، اما در سال‌های اخیر از این مفهوم برای سرکوب هر نوع اعتراض نسبت به اشغالگری، آپارتاید و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان سوء استفاده شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران استرالیا اتهامات سازمان ملل سخنرانی خبر فوری
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بقائی: ابراز تمایل آمریکا به دیپلماسی، تناقضی آشکار است
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
بیانیه جنجالی کاخ سفید قبل از سخنرانی ترامپ
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aAA
tabnak.ir/005aAA