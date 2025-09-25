En
کلاهبرداری ۶ میلیاردی با رسید جعلی

فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم از دستگیری کلاهبردار ۶ میلیاردی با رسید جعلی در این شهرستان خبر داد.
کلاهبرداری ۶ میلیاردی با رسید جعلی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ تیمور کلانتری روز پنجشنبه اظهار داشت: به دنبال وصول پرونده قضایی مبنی بر وقوع چند فقره کلاهبرداری با شگرد مشابه ارائه رسیدساز جعلی برای خرید و فروش کالا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارات مالباختگان مشخص شد، فردی اقدام به خرید ۱۰ دستگاه کنسول بازی از فروشگاه مجازی با رسید جعلی کرده که طبق گزارشات مالی اقلام فروخته شده بالغ بر ۶ میلیارد ریال بوده که در این راستا ماموران کلانتری ۱۷ پرند با انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم را شناسائی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.

