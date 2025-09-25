En
بارش بی‌سابقه باران در هند با ۱۰ کشته بر اثر برق گرفتگی!

در پی بارش بی‌سابقه باران در شهر کلکته، مرکز بنگال غربی در شرق هند، حداقل ۱۰ نفر کشته شده‌اند که اکثر آنها به دلیل برق‌گرفتگی ناشی از آب‌گرفتگی، جان باختند.
به گزارش تابناک به نقل از ایندیا تودی، در پی بارش بی‌سابقه باران در شهر کلکته، مرکز بنگال غربی در شرق هند، حداقل ۱۰ نفر کشته شده‌اند که اکثر آنها به دلیل برق‌گرفتگی ناشی از آب‌گرفتگی، جان باختند.

بارش بی‌وقفه باران، بخش‌های بزرگی از این شهر را زیر آب برد و در نتیجه زندگی را تقریباً به حالت تعلیق درآورد و بر تردد وسایل نقلیه و فعالیت‌های روزانه تأثیر گذاشت.

پس از بارش، جاده‌ها دچار آب‌گرفتگی شدند و مجتمع‌های مسکونی در سراسر شهر شاهد آب‌گرفتگی بودند و در نتیجه وسایل نقلیه ساعت‌ها در تقاطع‌های اصلی، از جمله پارک سیرکوس، گاریاهات، بهالا و خیابان کالج، در آب گیر افتادند.

خدمات ریلی و متروی حومه شهر نیز تحت تأثیر قرار گرفت. در چندین بخش کم‌ارتفاع شهر، آب وارد خانه‌ها شده و به چندین سازه آسیب رسانده است.

مرگ و میر در حوادث جداگانه در مناطق بنیاپوکور، کالیکاپور، نتاجی ناگار، گاریاهات، اکبالپور، بهالا و هاریدیپور رخ داده است.

یک مقام رسمی گفت: حداقل ۹ مورد از این مرگ‌ها ناشی از برق‌گرفتگی بوده است.

به گفته اداره هواشناسی هند، این سیل- ۲۵۱.۴ میلی‌متر در کمتر از ۲۴ ساعت- بالاترین میزان از سال ۱۹۸۶ و ششمین بارندگی شدید یک روزه در ۱۳۷ سال گذشته بوده است.

این سازمان اعلام کرد که این بارندگی شدید ناشی از یک موج کم‌فشار بر فراز خلیج بنگال بوده است.

بارش‌ها همچنین موجب تعلیق عملیات پرواز در فرودگاه کلکته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰ پرواز تحت تأثیر قرار گرفته است، ۶۲ پرواز لغو و ۴۲ پرواز دیگر با تأخیر انجام شده‌اند.

