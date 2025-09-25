راز قتل خانوادگی در قلعه‌ نو فاش شد

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف راز یک قتل خانوادگی در حاشیه قلعه‌نو خبر داد و گفت: همسر مقتول به‌همراه همدستش، پس از ارتکاب قتل و تلاش برای گمراه کردن پلیس، در عملیاتی پلیسی شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سردار علی ولیپور گودرزی؛ اظهار کرد: ساعت ۲ بامداد، شهروندان در حاشیه قلعه‌نو متوجه توقف مشکوک یک دستگاه خودرو تیبا سفیدرنگ شدند. با نزدیک شدن به خودرو، جسد مرد جوانی روی صندلی راننده مشاهده شد که بلافاصله موضوع به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش گردید.

وی افزود: با حضور تیم جنایی و کارشناسان پزشکی قانونی در محل، بررسی‌های اولیه نشان از وقوع یک قتل داشت. هیچ‌گونه آثار سرقت در صحنه مشاهده نشد که این موضوع فرضیه‌های جنایت با انگیزه مالی را رد کرد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در تحقیقات میدانی مشخص شد که مقتول به‌صورت پراکنده در سطح شهر اقدام به مسافرکشی می‌کرده و یک تبعه خارجی نیز گهگاه توسط وی سوار می‌شده است. همزمان با کشف جسد، این فرد ناپدید شده بود و به‌عنوان نخستین مظنون تحت تعقیب قرار گرفت.

سردار گودرزی عنوان کرد: با اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه این فرد شناسایی و وی دستگیر شد. در بازجویی‌های اولیه، متهم منکر ارتکاب قتل شد و بررسی‌های فنی و مخابراتی نیز ادعای او را تأیید کرد.

وی متذکر شد: در ادامه تحقیقات، مشخص شد که همسر مقتول مدتی در فضای مجازی با فردی به‌نام نیما در ارتباط بوده است. همین موضوع فرضیه ارتکاب جنایت خانوادگی را تقویت کرد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: در پی این سرنخ، ۲ تیم عملیاتی به‌طور همزمان به مخفیگاه‌های مرتبط اعزام شدند و زن جوان به‌همراه همدستش در جنوب تهران بازداشت شدند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ و مواجهه با مستندات و شواهد، به همدستی در ارتکاب قتل اعتراف کردند.

سردار گودرزی در پایان گفت: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی، هر دو متهم برای ادامه تحقیقات و روشن شدن ابعاد پنهان پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.