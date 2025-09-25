En
پرسپولیس زور بردن ملوان را هم نداشت؛ کار هاشمیان با یک مساوی دیگر سخت‌تر شد/ تساوی تراکتور و فجرسپاسی در تبریز

دو تیم پرسپولیس و ملوان در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم رفتند که پایان کار، تساوی بود.
زنده با دیدار هفته پنجم| پرسپولیس صفر - صفر ملوان؛ موقعیت‌سوزی یک نیمه‌ای شاگردان هاشمیان

دو تیم پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در دومین دیدار هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم رفتند و به تساوی بدون گل رضایت دادند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال پرسپولیس در چهارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹ امروز، پنجشنبه سوم مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ملوان رفت که نتیجه پایانی تساوی صفر - صفر بود.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، سهیل صحرایی (۶۹ - میلاد محمدی)، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد خدابنده‌لو (۸۲ - یاسین سلمانی)، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و تیوی بیفوما (۸۲ - محمدامین کاظمیان).

ترکیب ابتدایی ملوان: فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان  (۶۴ - جعفر سلمانی)، عباس حبیبی (۷۹ - سینا خادم‌پور)، غلامرضا ثابت ایمانی  (۶۴ - ماهان بهشتی)، حسین صادقی (۷۹ - قائم اسلامی‌خواه)، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، عیسی آل کثیر (۴۸ - علیرضا رمضانی).

دقیقه ۴: پرسپولیس در شروع کار، هجومی نشان داد و با پاسکاری روان خیلی سریع هم به دروازه ملوان رسید، اما پاس سروش رفیعی به دهانه دروازه با بی دقتی محمد خدابنده‌لو راهی اوت شد.

دقیقه ۱۲: شاگردان وحید هاشمیان در ادامه با بازپس‌گیری توپ از بازیکنان ملوان، حمله دیگری را تدارک دیدند که ارسال کوتاه امید عالیشاه روی سر علی علیپور، توسط این مهاجم بیرون زده شد.

دقیقه ۲۷: حرکت بیفوما با محوطه جریمه ملوان با دفع توپ ناقص ملوانی‌ها همراه بود تا توپ دوم را پرسپولیسی‌ها برای شوتزنی باکیچ فراهم کنند؛ شوتی که سرکش یه سمت دروازه ملوان شلیک شد اما طیبی‌پور تن به کرنر داد.

دقیقه ۳۸: همکاری عالی بیفوما و علیپور، با پاسکاری پیاپی این دو را به محوطه جریمه ملوان رساند، اما در نهایت مدافع ملوان اجازه ضربه زدن به علیپور را نداد.

دقیقه ۶۴: پرسپولیس و ملوان، در نیمه دوم بازی کسل کننده‌ای را انجام دادند که شوت عجیب فرشاد احمدزاده که حتی در دید دوربین‌های تلویزیونی هم نبود، تکمیل کننده این بازی کسل کننده شد.

دقیقه ۶۹: ضد جمله سریع ملوانی‌ها و حضور چهار مهاجم مقابل دو مدافع پرسپولیس موقعیت خوبی برای گلزنی این تیم بود، اما ملوانی‌ها با معطلی موقعیت را از دست دادند.

دقیقه ۷۰: ضد حمله ملوانی‌ها در ادامه تبدیل به ضد حمله پرسپولیس شد که بیفوما در محوطه جریمه ملوان و در موقعیت تک به تک با طیبی‌پور نتوانست گلزنی کند.

دقیقه ۷۴: علی علیپور در محوطه جریمه ملوان توپ خوبی را دریافت کرد و می‌توانست با شوت خود چهارمین گل فصلش را هم بزند، اما طیبی‌پور مانع از انجام این کار شد.

دقیقه ۷۵: عباس حبیبی در محوطه جریمه پرسپولیس موقعیت خوبی برای گلزنی داشت که پیام نیازمند واکنش خوبی نشان داد. در ادامه بار دیگر ملوانی‌ها برای گلزنی اقدام کردند و بار دیگر نیازمند مانع انجام این کار شد.

دقیقه ۸۱: پرسپولیس روی یک حمله سریع، می‌توانست بار دیگر به دروازه ملوان نزدیک شود که بیفوما به شکل عجیبی روی زمین لیز خورد و این موقعیت از دست رفت.

وحید هاشمیان پس از گذشت پنج هفته هنوز نتوانسته آنطور که باید رضایت هواداران را جلب کند و با چهار تساوی و یک پیروزی، ۷ امتیازی است. اتفاقی که شرایط را برای هاشمیان سخت‌تر کرده است.

به گزارش تابناک، در دیگر دیدار آغازین هفته پنجم، تراکتور در تبریز مقابل فجرسپاسی قرار گرفت و با تساوی بدون گل متوقف شد.

متاسفانه هاشمیان با کنار زدن سردار دورسون، تیم را نابود کرد
