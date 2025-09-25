به گزارش تابناک، زلزلهای به بزرگی ۶.۲ ریشتر بامداد امروز شمال غربی ونزوئلا را لرزاند و لرزههای آن در سراسر کشور، از جمله کاراکاس، و در کشورهای همسایه مانند کلمبیا و جزایر کارائیب احساس شد و منجر به تخلیه ساختمانهای مسکونی و اداری در مرز کلمبیا گردید.
مقامهای محلی تاکنون گزارشی از تلفات جانی ارائه نکردهاند، اما شدت و تعداد لرزشها در ۲۴ ساعت اخیر (۲۳ لرزش بزرگتر از ۳ ریشتر تا این لحظه) نگرانی گستردهای در میان مردم ایجاد کرده است. سازمان زمینشناسی ایالات متحده پیشبینی کرده است که این زمینلرزه بین ۱۰ تا ۱۰۰ نفر را به کام مرگ خواهد کشاند.
در قرن گذشته، پنج زلزله بزرگ در شمال این کشور رخ داده اند، از جمله زلزله ۷.۲ ریشتری در سال ۲۰۱۸ که بیش از ۴۰۰ کشته برجا گذاشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید