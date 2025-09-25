En
واکنش سرمربی والیبال چک به غلبه بر تیم ایران

سرمربی تیم ملی والیبال جمهوری چک، گفت: شروع بازی پیچیده بود و در ست نخست ایران با سرویس‌های بسیار خوب برتری را رقم زد.
واکنش سرمربی والیبال چک به غلبه بر تیم ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مغلوب جمهوری چک شد.

سرمربی تیم ملی والیبال جمهوری چک درباره پیروزی شاگردانش مقابل ایران، اظهار داشت: شروع بازی پیچیده بود و در ست نخست ایران با سرویس‌های بسیار خوب برتری را رقم زد. سپس بازیکنان چک به‌تدریج برابری بیشتری در زمین ایجاد کردند.

جیری نوواک ادامه داد: سپس دفاع‌مان در لحظات کلیدی بهتر شد و با سرویس‌های مؤثر، توپ‌گیری و دفاع مناسب، امتیازهای سرنوشت‌ساز را به دست آوردیم. این‌گونه بازی به پایان رسید و لحظه‌ای تاریخی رقم خورد تا حضورمان در نیمه‌نهایی قطعی شود.

وی تاکید کرد: می‌دانستیم تیم ایران با ترکیبی جوان دو چهره دارد، یکی وقتی جریان بازی به سودشان است و عالی ظاهر می‌شوند، اما در شرایط تعقیب امتیاز، شرایط تیم ایران متفاوت می شود.

پاسور تیم ملی والیبال جمهوری چک هم درباره این بازی اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود؛ ست نخست را بد آغاز کردیم، هرچند به جریان مسابقه برگشتیم اما چند اشتباه غیرضروری باعث شد ست اول را از دست بدهیم و شروع یک بر صفر به ضرر ما بود.

لوبوس بارتونک، تصریح کرد: خوشبختانه در ست دوم با دفاع روی تورِ مؤثرمان به پیروزی رسیدیم و با یک امتیاز مستقیم سرویس، روند برد را آغاز کردیم. از آن لحظه همه توان‌مان را مانند هر بازی گذاشتیم و توانستیم برنده شویم.

این ملی‌پوش با قدردانی از حریف خود ادامه داد: ایرانی‌ها والیبال بسیار خوبی بازی کردند. تیمی جوان و بااستعداد هستند و آینده روشنی پیش‌رو دارند. فکر می‌کنم سال آینده بهتر و بهتر خواهند شد و از عملکردشان قدردانی می‌کنم.

