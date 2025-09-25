گوگل رسماً تأیید کرد که با ادغام اندروید و کروم‌او‌اس، یک سیستم‌عامل جدید برای کامپیوترها در سال ۲۰۲۶ عرضه خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ گوگل رسماً تأیید کرد که درحال ادغام اندروید و کروم‌او‌اس برای ساخت یک سیستم‌عامل واحد و جدید برای کامپیوتر‌ها است. این پروژه که سال‌ها در حد شایعه باقی مانده بود، سرانجام توسط مدیران ارشد گوگل و کوالکام تأیید شد و قرار است سال آینده میلادی به واقعیت بپیوندد.

گوگل می‌گوید سیستم عامل جدید یک کپی ساده از اندروید برای لپ‌تاپ‌ها نیست. به گفته مدیران گوگل، این شرکت درحال بازسازی کامل کروم‌او‌اس است، به‌طوری که تجربه کاربری و ظاهر آن شبیه به کروم‌او‌اس باقی می‌ماند، اما زیربنا و هسته فنی آن کاملاً بر پایه اندروید خواهد بود. این یعنی بهترین‌های هر دو سیستم در یک پلتفرم واحد جمع خواهند شد؛ سادگی و امنیت کروم‌او‌اس در کنار اکوسیستم وسیع اپلیکیشن‌ها و هوش مصنوعی اندروید را خواهیم داشت.

«سمیر سامات»، مدیر اکوسیستم اندروید در گوگل، در کنفرانس کوالکام تأیید کرد: «ما اساساً در حال برداشتن تجربه کروم‌او‌اس و بازسازی فناوری زیربنایی آن روی اندروید هستیم. این ترکیبی است که ما در سال آینده [میلادی]برای آن فوق‌العاده هیجان‌زده هستیم.»

سیستم عامل جدید گوگل برای کامپیوتر‌ها برپایه اندروید

دلیل اصلی این اقدام بزرگ، یک کلمه است: هوش مصنوعی. گوگل می‌خواهد تمام پیشرفت‌های هوش مصنوعی خود، به‌ویژه مدل قدرتمند Gemini را که عمیقاً با اندروید یکپارچه‌شده، هرچه سریع‌تر به لپ‌تاپ‌ها بیاورد. با داشتن یک پلتفرم مشترک، توسعه و یکپارچه‌سازی این قابلیت‌ها بسیار سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

هدف دوم، ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه و بی‌نقص است که در آن، گوشی هوشمند و لپ‌تاپ شما به صورت کاملاً هماهنگ با یکدیگر کار کنند. این اقدام همچنین در‌های دنیای کامپیوتر‌های شخصی را به روی توسعه‌دهندگان اندروید باز خواهد کرد.

کوالکام، به عنوان بزرگ‌ترین سازنده تراشه‌های اندرویدی، نقش مهمی در این پروژه دارد. حضور مدیران ارشد هر دو شرکت بر روی یک صحنه، همکاری استراتژیک آنها را نشان می‌دهد. «کریستیانو آمون»، مدیرعامل کوالکام، با هیجان اعلام کرد که نسخه‌ای از این سیستم‌عامل جدید را دیده است. او می‌گوید: «من آن را دیده‌ام، فوق‌العاده است. این سیستم‌عامل، چشم‌انداز همگرایی موبایل و کامپیوتر شخصی را محقق می‌کند. بی‌صبرانه منتظرم تا یکی از آنها را داشته باشم.»

این همکاری نزدیک نشان می‌دهد که سیستم‌عامل جدید گوگل برای تراشه‌های کامپیوتری آینده کوالکام، مانند سری جدید Snapdragon X Elite، بهینه‌سازی خواهد شد. براساس تأیید رسمی سمیر سامات از گوگل، این شرکت قصد دارد این سیستم‌عامل جدید و یکپارچه را در سال آینده میلادی (۲۰۲۶) عرضه کند.