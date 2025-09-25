گندمکاران: سفره ما را با شعار آبیاری نکنید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ غلامرضا نوری قزلجه، پنجشنبه ۳ مهر در همایش سرمایه گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ، اظهار کرد: باید با شرایط اقلیمی و خشکسالی، غذا را تولید کنیم، زیرا آینده فرزندان و نسل بعدی از این خاکها تامین میشود.
قزلجه با اشاره به ابلاغیههای شورای آرد و نان استانداری، از تامین و توزیع آرد در شهرستانها خبر داد و تصریح کرد: در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۵ درصد نهاده بیشتری در کشور توزیع شده است.
وی تاکید کرد: نهادههای دامی در کشور وجود دارد و جایی برای ذخایر بیشتر نهاده دامی در انبارها نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه احداث گلخانه به طور متوسط تولید محصول را شش برابر افزایش و مصرف آب را شش برابر کاهش میدهد، بر اهمیت الگوی کشت به عنوان چاره کار تاکید کرد و از کشاورزان خواست تا مصوبات وزارت جهاد کشاورزی را در این زمینه رعایت کنند.
نوری قزلجه در پایان، با اشاره به رشد مثبت بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ دهم به ۳.۲ دهم در سال گذشته، مطرح کرد: تمام سیاستگذاریهای وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورز و کشاورزی است.
کبودراهنگ جایگاه خوبی در تولید گندم استان دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: با وجود اینکه تنها ۱۵ درصد از ۱۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان کبودراهنگ آبی و ۸۵ درصد آن دیم است، این شهرستان، جایگاه خوبی در تولید گندم کشور دارد.
رضا بهراملو در این همایش، اظهار کرد: حذف کامل اراضی آیش و جایگزینی آن با کشت محصولات تناوبی شامل گیاهان دارویی، دانههای روغنی و گیاهان علوفهای از طریق کشت قراردادی، از مهمترین برنامههای سازمان جهاد کشاورزی است.
بهراملو تصریح کرد: برنامهمحوری اصل کلیدی در این سازمان است و در همین راستا، نقشه راه ۴۰ ساله تولیدات کشاورزی استان تدوین و کتاب آن به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است.
وی با اشاره به رفع کامل تداخلات اراضی کشاورزی استان که همدان را در کشور پیشتاز کرده است، گفت: پس از اجرای این طرح، مساحت کل اراضی زراعی استان یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار تعیین شد.
کبودرآهنگ؛ نیازمند حمایت در رونق گلخانهها و صنایع تبدیلی
فرماندار کبودراهنگ با اشاره به چالشهای موجود، بحران آب و خشکسالی را از مهمترین دغدغههای شهرستان دانست و گفت: توسعه کشت محصولات کمآببر بهویژه در قالب احداث گلخانهها باید بهصورت جدی پیگیری شود.
سید ایوب موسوی در این همایش، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای پرداخت تسهیلات در بخش احداث گلخانهها و امهال وامهای کشاورزی شد و تصریح کرد: خشکسالیهای اخیر فشار زیادی بر کشاورزان وارد کرده و نیازمند حمایت جدی دولت هستیم.
وی با اشاره به وجود ۴۱۹ رشته قنات فعال در شهرستان، مطرح کرد: بخشی از این قنوات در سالهای اخیر لایروبی و ساماندهی شده، اما نیازمند اعتبارات ملی و ویژه برای ادامه این روند هستیم.
