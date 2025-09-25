وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و شهرداری تهران موظف به بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ از آثار جنگ ۱۲ روزه اخیر آسیب دیدن ساختمان‌هایی بود که در اثر حملات دشمن تخریب شدند و عمدتا هم مسکونی هستند. در ابتدا بر اساس تقسیم کار انجام شده قرار شد نظام مهندسی ساختمان، ساختمان‌های اصلی و ساختمان‌های اطراف‌شان را ارزیابی و برآورد هزینه کنند تا مشخص شود باید مقاوم‌سازی یا تخریب شوند. پس از آن شهرداری با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی برای آواربرداری کارشان را شروع کردند.

دولت هم‌چنین مصوب کرد که مبلغ هزار میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد تا باهماهنگی سازمان برنامه و بودجه برای اسکان موقت و بازسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده از حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی هزینه کند.

ستاد‌های مردمی پشتیبانی از جنگ تحمیلی در استان‌ها هم، با همکاری بسیج، سپاه و نهاد‌های اجرایی، شکل گرفت. سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای واحد‌های کوچک تا ۳۰۰ میلیون تومان و برای واحد‌های متوسط تا ۴ میلیارد تومان اعلام شد.

برای حمایت مالی از واحد‌های آسیب‌دیده، تسهیلات قرض‌الحسنه با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله در نظر گرفته شد.

۸۰ درصد از بازسازی‌ها مربوط به تهران است و ۲۰ درصد مابقی برای سایر استان‌هاست که مسئولیت آن به بنیاد مسکن با محوریت استانداران واگذار شده و در تهران به شهرداری واگذار شده است.

بودجه بازسازی باید از محل منابع شهرداری تامین شود که آن هم از سه محل خواهد بود. منابع نقدی که دولت در اختیار شهرداری قرار می‌دهد، منابعی از محل تراکم ساختمانی در برخی محلات و زمین‌هایی که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کند.

طبق گزارش شهرداری تهران، برای تعمیر هر یک از ۵۰۰ واحد تخریب شده، یک و نیم میلیارد تومان برای پیش‌پرداخت و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که قرار است قرارداد‌هایی بین شهرداری و مالکان بر اساس مصوبه دولت منعقد شود.

در همین راستا، محمدرضا عارف در بخشی از جلسه رو گذشته هیات دولت با اشاره به اقدامات ستاد مرکزی بازسازی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه گفت: در هفته‌های آینده با آغاز فصل سرما مواجه خواهیم بود؛ بنابراین کار بازسازی باید جدی‌تر دنبال شود.

وی تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کار بازسازی خسارات در کل کشور و شهردار تهران برای بازسازی در تهران را دنبال کنند تا این بازسازی‌ها به صورت کامل انجام شود و ما از شرمندگی مردمی که مشکلات را تحمل کرده و همراهی می‌کنند، بیرون بیاییم.

مجوز برداشت از حساب برخی شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای جبران خسارت، خانوار‌های خسارت‌دیده ۱۲ روز دفاع مقدس در بخش اسباب و اثاثیه و واحد‌های مسکونی، اداری و تجاری شهر تهران هم در جلسه اخیر هیات دولت داده شد.

رژیم صهیونیستی به ۸۴۱۳ واحد مسکونی در تهران و ۲۰۲۱ واحد در کشور از منازل شهروندان عادی آسیب زده است.