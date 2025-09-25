En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای بازسازی منازل آسیب‌دیده جنگ به کجا رسید؟

وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و شهرداری تهران موظف به بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه شدند.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۱۲
| |
403 بازدید
ماجرای بازسازی منازل آسیب‌دیده جنگ به کجا رسید؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ از آثار جنگ ۱۲ روزه اخیر آسیب دیدن ساختمان‌هایی بود که در اثر حملات دشمن تخریب شدند و عمدتا هم مسکونی هستند. در ابتدا بر اساس تقسیم کار انجام شده قرار شد نظام مهندسی ساختمان، ساختمان‌های اصلی و ساختمان‌های اطراف‌شان را ارزیابی و برآورد هزینه کنند تا مشخص شود باید مقاوم‌سازی یا تخریب شوند. پس از آن شهرداری با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی برای آواربرداری کارشان را شروع کردند.

دولت هم‌چنین مصوب کرد که مبلغ هزار میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد تا باهماهنگی سازمان برنامه و بودجه برای اسکان موقت و بازسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده از حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی هزینه کند.

ستاد‌های مردمی پشتیبانی از جنگ تحمیلی در استان‌ها هم، با همکاری بسیج، سپاه و نهاد‌های اجرایی، شکل گرفت. سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای واحد‌های کوچک تا ۳۰۰ میلیون تومان و برای واحد‌های متوسط تا ۴ میلیارد تومان اعلام شد.

برای حمایت مالی از واحد‌های آسیب‌دیده، تسهیلات قرض‌الحسنه با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله در نظر گرفته شد.

۸۰ درصد از بازسازی‌ها مربوط به تهران است و ۲۰ درصد مابقی برای سایر استان‌هاست که مسئولیت آن به بنیاد مسکن با محوریت استانداران واگذار شده و در تهران به شهرداری واگذار شده است.

بودجه بازسازی باید از محل منابع شهرداری تامین شود که آن هم از سه محل خواهد بود. منابع نقدی که دولت در اختیار شهرداری قرار می‌دهد، منابعی از محل تراکم ساختمانی در برخی محلات و زمین‌هایی که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کند.

طبق گزارش شهرداری تهران، برای تعمیر هر یک از ۵۰۰ واحد تخریب شده، یک و نیم میلیارد تومان برای پیش‌پرداخت و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که قرار است قرارداد‌هایی بین شهرداری و مالکان بر اساس مصوبه دولت منعقد شود.

در همین راستا، محمدرضا عارف در بخشی از جلسه رو گذشته هیات دولت با اشاره به اقدامات ستاد مرکزی بازسازی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه گفت: در هفته‌های آینده با آغاز فصل سرما مواجه خواهیم بود؛ بنابراین کار بازسازی باید جدی‌تر دنبال شود.

وی تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کار بازسازی خسارات در کل کشور و شهردار تهران برای بازسازی در تهران را دنبال کنند تا این بازسازی‌ها به صورت کامل انجام شود و ما از شرمندگی مردمی که مشکلات را تحمل کرده و همراهی می‌کنند، بیرون بیاییم.

مجوز برداشت از حساب برخی شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای جبران خسارت، خانوار‌های خسارت‌دیده ۱۲ روز دفاع مقدس در بخش اسباب و اثاثیه و واحد‌های مسکونی، اداری و تجاری شهر تهران هم در جلسه اخیر هیات دولت داده شد.

رژیم صهیونیستی به ۸۴۱۳ واحد مسکونی در تهران و ۲۰۲۱ واحد در کشور از منازل شهروندان عادی آسیب زده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جنگ ۱۲ روزه نظام مهندسی ساختمان منازل مسکونی ستاد مردمی سقف تسهیلات
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران همواره آماده‌ی مذاکره عاقلانه و عادلانه است
ناگفته‌های سخنگوی سپاه از دستاوردهای جنگ 12 روزه
روایت خالی شدن خزانه موشکی ناتو در جنگ ۱۲ روزه
وعده کوبنده سرلشکر موسوی به تهدید دشمنان!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005a9U
tabnak.ir/005a9U