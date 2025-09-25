ادامه جنجال عروسی متین ستوده و کامران تفتی

تصاویر ازدواج کامران تفتی و متین ستوده ، بازیگران پرکار تلویزیون و شبکه خانگی در حجمی بالا بازنشر داده شد.

به گزارش تابناک؛ هفته نامه تی وی بان طی یادداشتی با اشاره به تصاویر عروسی بازیگران نوشت: همین اتفاق برای ازدواج محمد نادری رخ داد.

عده‌ای گفتند در انبوه خبر‌های بد، حال‌شان خوش شده. ما، اما چنین رفتار‌هایی را مصداق «خودنمایی» می‌دانیم که بوی کاسبی هم می‌دهد. احتمالا آرایشگاه، عکاس، فیلمبردار، طراحان لباس و... حامیان مالی مراسم بوده‌اند. وانگهی جشن لاکچری نسبتی با ادعای این بازیگران مبنی بر درک شرایط مردم ندارد. ضمنا به اثرات منفی کار خود فکر نکردند؟

همه که هدیه تهرانی نیستند؛ بازیگری با کارنامه‌ای وزین و کسی که هرگز در دام زرق و برق شهرت نیفتاده. او آرام و بدون جنجال مشغول فعالیت‌های انسان دوستانه است و محبوب قلب‌ها.