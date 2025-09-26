En
تابناک گزارش می‌دهد؛

این خودرو‌ها ۸۰ میلیون تومان گران شد / دنا پلاس و رانا پلاس در صدر گرانی‌ها

با گران شدن دلار انتظارات تورمی میان فعالان بازار تقویت شده و خودرو به عنوان دارایی سرمایه‌ای در معرض نوسانات قیمتی قرار گرفت و بین ۵ تا ۸۰ میلیون تومان تغییر قیمتی را ثبت کرد.
|
این خودرو‌ها ۸۰ میلیون تومان گران شد / دنا پلاس و رانا پلاس در صدر گرانی‌ها

با گران شدن نرخ دلار بازار خودرو هم تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفت و شب قیمتی خودرو‌های داخلی و مونتاژی را صعودی کرد و قیمت‌ها را بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان تغییر کانال قیمتی داد و همین مساله باعث شد تا خریداران وارد فاز احتیاطی شوند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با افزایش نرخ دلار و صعودی شدن قیمت طلا در روز‌های اخیر قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و سایپا و همچنین خودرو‌های مونتاژی تغییر قیمت را به ثبت رساند؛ به طوری که رانا پلاس بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد و با رشد ۳۹ میلیون تومانی به ۸۴۰ میلیون تومان رسید همچنین شاهین G رشد ۳۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان شد. 

تغییر کانال قیمتی این خودروها کلید خورد

رصد قیمتی از سایت‌های فروش خودرو مانند باما نشان می‌دهد قیمت انواع خودرو‌های داخلی مانند ایران خودرو و سایپا و همچنین بازار خودرو‌های مونتاژی دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک ۳۵ میلیون تومان نسبت به روز‌های گذشته و دنا پلاس محصول پرطرفدار ایران خودرو ۳۳ میلیون تومان گرانتر شد.

دناپلاس EF ۷ اتوماتیک حدود ۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و تارا اتوماتیک V ۴ LX نیز در بازار خودرو ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان رسید ؛ این درحالی است که قیمت تارا اتوماتیک V ۲ نیز افزایش ۵ میلیون تومانی را درکارنامه خود به ثبت رساند و به یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان رسید، اما مدل دستی تارا بسیار بیشتر از مدل اتومات آن افزایش یافت و نسبت به روز‌های دیگر ۳۲ میلیون تومان گران شد. 

راناپلاس، اما تنها ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و ۸۰۰ میلیون تومان دربازار قیمت گذاری شد و سمند سورن پلاس EF ۷ بازار ۵ میلیون افزایش قیمت داشت و به ۹۵۵ میلیون تومان رسید.

تغییر قیمتی محصولات سایپا چقدر بود؟

 تغییرات قیمتی محصولات سایپا اما به اندازه ایران خودرو نبود ؛ به طوری که کوییک دنده‌ای GX L با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۵۵۵ میلیون تومان شد و  اطلس G دنده‌ای با افزایش ۵ میلیون تومانی روی قیمت ۷۰۵ میلیون تومان ایستاد . همچنین ساینا S دنده‌ای با ۵ میلیون تومان افزایش ۵۸۰ میلیون تومان شد و ساینا S اتوماتیک هم مانند مدل دنده ای آن افزایش ۵ میلیون تومانی را به ثبت رساند و قیمت ۶۹۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد. 

محصولات کرمان موتور و بهمن موتور  طلا شد

دربازار مونتاژی‌ها هم افزایش قیمت چشمگیری مشاهده می‌شود؛ به طوری که دو مدل کی‌ام‌سی J۷، ۵۰ میلیون تومان گرانتر شد و به دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید همچنین کی‌ام‌سی A۵ نیز با ۵۰ میلیون افزایش قیمت روی نرخ دو میلیارد و ۳۰ میلیون تومان قرار گرفت. 

دیگنیتی پرستیژ در ۲ روز گذشته ۸۰ میلیون تومان گران و به دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید همچنین فیدلیتی الیت، نیز ۵۳ میلیون تومان گرانتر از روز گذشته با نرخ دو میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان ارزش گذاری شد. 

به نظر می‌رسد با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله و افزایش هزینه‌های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری که درنهایت بر دوش مصرف کننده قرار می‌گیرد بی تاثیر در گرانی خودرو‌های مونتاژی نبوده باشد. 

 به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد تا زمانی که ثبات اقتصادی و ارزی پایدار ایجاد نشود و عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد بازار خودرو همچنان مستعد نوسانات قیمتی خواهد بود.

قیمت خودرو قیمت خودروی صفر قیمت رانا پلاس قیمت دنا پلاس قیمت ساینا قیمت اطلس محصولات ایران خودرو محصولات سایپا
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
سلام پرواز
سفرمارکت
