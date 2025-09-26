با گران شدن نرخ دلار بازار خودرو هم تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفت و شب قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی را صعودی کرد و قیمتها را بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان تغییر کانال قیمتی داد و همین مساله باعث شد تا خریداران وارد فاز احتیاطی شوند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با افزایش نرخ دلار و صعودی شدن قیمت طلا در روزهای اخیر قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و سایپا و همچنین خودروهای مونتاژی تغییر قیمت را به ثبت رساند؛ به طوری که رانا پلاس بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد و با رشد ۳۹ میلیون تومانی به ۸۴۰ میلیون تومان رسید همچنین شاهین G رشد ۳۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان شد.
تغییر کانال قیمتی این خودروها کلید خورد
رصد قیمتی از سایتهای فروش خودرو مانند باما نشان میدهد قیمت انواع خودروهای داخلی مانند ایران خودرو و سایپا و همچنین بازار خودروهای مونتاژی دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک ۳۵ میلیون تومان نسبت به روزهای گذشته و دنا پلاس محصول پرطرفدار ایران خودرو ۳۳ میلیون تومان گرانتر شد.
دناپلاس EF ۷ اتوماتیک حدود ۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود و تارا اتوماتیک V ۴ LX نیز در بازار خودرو ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان رسید ؛ این درحالی است که قیمت تارا اتوماتیک V ۲ نیز افزایش ۵ میلیون تومانی را درکارنامه خود به ثبت رساند و به یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان رسید، اما مدل دستی تارا بسیار بیشتر از مدل اتومات آن افزایش یافت و نسبت به روزهای دیگر ۳۲ میلیون تومان گران شد.
راناپلاس، اما تنها ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و ۸۰۰ میلیون تومان دربازار قیمت گذاری شد و سمند سورن پلاس EF ۷ بازار ۵ میلیون افزایش قیمت داشت و به ۹۵۵ میلیون تومان رسید.
تغییر قیمتی محصولات سایپا چقدر بود؟
تغییرات قیمتی محصولات سایپا اما به اندازه ایران خودرو نبود ؛ به طوری که کوییک دندهای GX L با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۵۵۵ میلیون تومان شد و اطلس G دندهای با افزایش ۵ میلیون تومانی روی قیمت ۷۰۵ میلیون تومان ایستاد . همچنین ساینا S دندهای با ۵ میلیون تومان افزایش ۵۸۰ میلیون تومان شد و ساینا S اتوماتیک هم مانند مدل دنده ای آن افزایش ۵ میلیون تومانی را به ثبت رساند و قیمت ۶۹۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
محصولات کرمان موتور و بهمن موتور طلا شد
دربازار مونتاژیها هم افزایش قیمت چشمگیری مشاهده میشود؛ به طوری که دو مدل کیامسی J۷، ۵۰ میلیون تومان گرانتر شد و به دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید همچنین کیامسی A۵ نیز با ۵۰ میلیون افزایش قیمت روی نرخ دو میلیارد و ۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.
دیگنیتی پرستیژ در ۲ روز گذشته ۸۰ میلیون تومان گران و به دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید همچنین فیدلیتی الیت، نیز ۵۳ میلیون تومان گرانتر از روز گذشته با نرخ دو میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان ارزش گذاری شد.
به نظر میرسد با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله و افزایش هزینههای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری که درنهایت بر دوش مصرف کننده قرار میگیرد بی تاثیر در گرانی خودروهای مونتاژی نبوده باشد.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد تا زمانی که ثبات اقتصادی و ارزی پایدار ایجاد نشود و عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد بازار خودرو همچنان مستعد نوسانات قیمتی خواهد بود.
