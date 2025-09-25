En
جزئیات فوت یک متهم با سابقه همکاری با منافقان

یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین که در ابتدای ورود به زندان علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در خوداظهاری اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف می‌کند، در بیمارستان فوت شد.
جزئیات فوت یک متهم با سابقه همکاری با منافقان

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی طرح برخی ادعا‌ها درباره یک زندانی زن به نام س. ر در رسانه‌های معاند، بررسی‌ها نشان می‌دهد این متهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با گروهک نفاق بازداشت و با استفاده از تاسیسات قانونی و برخورداری از رافت اسلامی آزاد شده است، اما مجدد با جریان نفاق ارتباط گرفته است.

او شش ماه پس از آزادی مشروط، متهم مجددا با جریان نفاق ارتباط گرفته و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، با در اختیار داشتن تجهیزاتی خاص در هنگام همکاری با گروهک تروریستی منافقین دستگیر می‌شود.

پس از دستگیری متهم و بررسی ارتباطات وی در فضای مجازی مشخص می‌شود متهم از سر پل خود در گروهک تروریستی منافقین ماموریت‌هایی را دریافت کرده بوده است و در فضای مجازی فیلم و عکس ماموریت‌های خرابکارانه خود از جمله آتش زدن پایگاه‌های بسیج و ورودی‌های مساجد را ارسال می‌کرده است.

با بازداشت متهم س. ر و بررسی سوابق وی که متاسفانه با وجود بهره‌مندی قبلی رافت اسلامی مجدد با سر پل گروهک تروریستی منافقین ارتباط گرفته و حداقل ۱۰ عملیات از او دریافت کرده بوده و در حال تکمیل مراحل عملیاتی خود در تهران بوده است.

با توجه به شرایط متهم و اعتیاد وی به مواد مخدر صنعتی و براساس مفاد پرونده، بازپرس بلافاصله پس از تفهیم اتهام برای او قرار وثیقه صادر می‌کند که خانواده متهم از ارائه وثیقه برای آزادی متهم استنکاف کرده بودند.

براساس تحقیقات اولیه، نامبرده مبالغی جهت انجام ماموریت‌های خرابکارانه از سوی گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده و آموزش‌هایی برای انجام اقدامات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود؛ بنابر این گزارش، نامبرده همچنین دارای پرونده پزشکی با سابقه تشنج علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی بوده است که در بدو ورود به زندان در سابقه پزشکی وی ثبت شده است.

متهم در ابتدای ورود به زندان علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در خوداظهاری اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف می‌کند که در پی معاینه صورت گرفته و تجویز پزشک دارو‌های وی در اختیارش قرار می‌گیرند و متهم در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف می‌کرده است.

نگاهی به پرونده پزشکی متهم س. ر نشان می‌دهد در طول دوران بازداشت ۸ بار توسط پزشک عمومی و ۶ بار متخصص اعصاب و روان و داخلی ویزیت شده که تمام سوابق َآن در پرونده پزشکی او ثبت شده است.

متهم س. ر به علت ناراحتی اعصاب و روان و سابقه تشنج در پزشکی قانونی پرونده داشته و در دوران بازداشت جهت بررسی وضعیت اعصاب و روان دو بار به پزشکی قانونی اعزام شده است.

متهم مورد اشاره، در روز ۲۴ شهریور با علائم تهوع و تشنج به بهداری زندان منتقل شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، جهت انجام روند تکمیلی درمان به بیمارستان اعزام شده است.

نامبرده، پس از انتقال به زندان تحت درمان تخصصی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه علی‌رغم اقدامات پزشکان و کادر درمان، صبح امروز بعد از چند روز بستری در بیمارستان فوت می‌کند.

سمیه رشیدی جاسوس منافقین گروهک منافقین متهم قرار وثیقه جریان نفاق
