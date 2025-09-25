وعده ترامپ به اعراب برای پایان جنگ غزه

وبسایت آکسیوس با انتشار جزئیات طرح ادعایی ترامپ برای پایان جنگ غزه اعلام کرد که این طرح در نشست ترامپ و سران کشورهای عربی در حاشیه اجلاس سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت و ترامپ وعده‌هایی درباره عدم الحاق کرانه باختری، به اعراب داد.

آکسیوس با انتشار جزئیات طرح ادعایی ترامپ برای پایان جنگ غزه اعلام کرد که این طرح در نشست ترامپ و سران کشور‌های عربی در حاشیه اجلاس سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت و ترامپ وعده‌هایی درباره عدم الحاق کرانه باختری، به اعراب داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وب سایت آمریکایی آکسیوس که چند روز قبل از طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه خبر داده بود، جزئیات این پیشنهاد را فاش کرد.

وب سایت آکسیوس اعلام کرد که ترامپ و استیو ویتکاف، مشاور او یک طرح کلی برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه به سران عرب و مسلمان ارائه داده‌اند و این اولین باری است که ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید در ژانویه گذشته، طرحی آمریکایی برای پایان دادن به جنگ غزه ارائه می‌دهد و واکنش سران عربی- اسلامی هم عموماً مثبت بوده است.

جزئیات طرح ادعایی ترامپ برای پایان جنگ غزه

بر اساس این گزارش، ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در نشست با سران عرب، بر لزوم فوری پایان دادن به جنگ غزه تاکید کرد. یک منبع آگاه در این زمینه گزارش داد ترامپ از این جهت طرحی برای پایان جنگ غزه ترسیم کرده که می‌داند، ادامه جنگ انزوای بین‌المللی اسرائیل را افزایش می‌دهد.

آکسیوس به نقل از سه منبع که در نشست سران عرب و ترامپ حضور داشتند، گزارش داد: اصول آمریکایی ارائه شده در این جلسه مجموعه‌ای از ایده‌هایی است که طی شش ماه گذشته مورد بحث قرار گرفته بود و در واقع به روزرسانی طرح‌های ارائه شده توسط جرد کوشنر، داماد ترامپ و تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس است.

به گزارش این وب سایت آمریکایی، جزئیات و اصول اساسی این طرحِ ارائه شده توسط ترامپ، به شکل زیر است:

-آزادی همه اسرای اسرائیلی باقیمانده در نوار غزه.

-آتش بس دائمی.

-عقب نشینی تدریجی اسرائیل از نوار غزه به شکل کامل.

-ترسیم یک طرح بعد از جنگ، شامل ساز و کار حکومت در غزه بدون حضور حماس.

-یک نیروی امنیتی متشکل از فلسطینی‌ها علاوه بر نیرو‌هایی از کشور‌های عربی و اسلامی.

-تخصیص بودجه مالی عربی- اسلامی برای اداره نوار غزه و بازسازی ویرانی‌های این باریکه.

-مشارکت جزئی تشکیلات خودگردان در غزه

منابع آگاه گزارش دادند که ترامپ از سران عرب و مسلمان خواسته تا از این اصول حمایت کنند و متعهد به مشارکت در طرح روز بعد از جنگ برای غزه شوند.

شروط سران عراب برای مشارکت در طرح ترامپ

از طرف دیگر، سران عربی و اسلامی چندین شرط برای حمایت از طرح ترامپ ارائه دادند که به این شکل است:

-اسرائیل نباید بخش‌هایی از کرانه باختری یا غزه را الحاق کند.

-اسرائیل نباید بخش‌هایی از نوار غزه را اشغال کند.

-اسرائیل نباید در نوار غزه شهرک سازی کند.

-اسرائیل باید به اقدامات کنونی خود در مسجد الاقصی پایان دهد.

-ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باید فوراً به شکل کافی آغاز گردد.

به گفته دو منبع آگاه از این نشست، ترامپ در دیدار با رهبران عرب وعده داد که اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، کرانه باختری را به سرزمین‌های اشغالی ملحق کند.

وبگاه پولیتیکو غروب چهارشنبه نوشت، دومنبع مطلع گفتند که ترامپ در این موضوع قاطع بوده و تاکید کرده رژیم اسرائیل اجازه نخواهد داشت کرانه باختری را به خود ملحق کند.

بر اساس این گزارش، کرانه باختری پس از جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ توسط رژیم صهیونیستی اشغال شد. این منطقه که پیش‌تر تحت کنترل اردن بود، از آن زمان تاکنون محل مناقشه میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها بوده و بخش‌هایی از آن با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، شاهد شهرک‌سازی‌های گسترده توسط رژیم اسرائیل بوده است.

وبسایت آمریکایی آکسیوس در ادامه گزارش خود اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف، جلسه تکمیلی با وزرای امور خارجه عربستان، قطر، امارات، مصر و اردن برگزار کردند تا اصول ارائه شده توسط ترامپ را به یک طرح دقیق‌تر و موثرتر تبدیل کنند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو هم با طرح ترامپ آشنایی دارد و ران درمر، مشاور راهبردی نتانیاهو اخیراً در این مورد با کوشنر و تونی بلر گفت‌و‌گو کرده است. ترامپ هم به سران عرب اطلاع داد که گام بعدی، بحث در مورد این طرح با نتانیاهو در کاخ سفید در روز دوشنبه خواهد بود.

یک مقام عربی در این زمینه اعلام کرد که طرح آمریکا خوب بود، اما نیاز به اصلاح بیشتر با مشارکت کشور‌های عربی دارد و بعد از نهایی شدن، آمریکا باید نتانیاهو را در مورد آن متقاعد کند.

این طرح و همچنین ادعای ترامپ در مورد تلاش برای پایان دادن به جنگ غزه در حالی است که رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو تحت حمایت کامل آمریکا، همه تلاش‌های مربوط به بستن پرونده جنگ غزه و رسیدن به توافق آتش بس و تبادل اسرا را در دوره‌های مختلف مذاکرات ناکام گذاشته‌اند.

جدیدترین کارشکنی و فریبکاری آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در روند مذاکرات آتش بس و تبادل اسرا، به حمله تروریستی اسرائیل به مقر هیئت مذاکره کننده حماس در قطر برمی‌گردد که نشان داد آمریکا و اسرائیل قصد جدی برای پایان جنگ ندارند؛ بنابراین فلسطینی‌ها معتقدند که نمی‌توان به هیچ طرح و نقشه آمریکایی اعتماد کرد؛ زیرا این کشور تنها منافع صهیونیست‌ها را در نظر می‌گیرد و بنابراین طرف فلسطینی باید با احتیاط کامل با هر نقشه‌ای که واشنگتن ارائه می‌دهد برخورد کند.