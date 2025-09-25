En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز ۳ مهر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز ۳ مهر ۱۴۰۴ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۸۳
| |
3 بازدید

قیمت خودرو امروز ۳ مهر ۱۴۰۴قیمت خودرو امروز ۳ مهر ۱۴۰۴

 

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۳ مهر ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو بار دیگر به‌شدت از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیرفت. افزایش نرخ دلار موجب شد شیب قیمتی خودرو‌ها صعودی شود و در نتیجه سطح انتظارات تورمی میان فعالان بازار تقویت گردد. به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که ثباتی پایدار در بازار ارز و فضای سیاسی ایجاد نشود، خودرو همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای حفظ کرده و در معرض نوسانات مقطعی قیمت باقی می‌ماند.

از منظر بلندمدت چشم‌انداز بازار خودرو همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. عواملی همچون تورم ساختاری، رشد هزینه‌های تولید و محدودیت عرضه، مسیر افزایشی قیمت‌ها را تداوم بخشیده‌اند. با این حال، تحلیلگران یادآور می‌شوند که در صورت اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای کنترل نوسانات ارزی و حمایت از تولید داخلی، بخشی از فشار قیمتی موجود می‌تواند تعدیل شود و شرایط بازار به سمت ثبات نسبی حرکت کند.

قیمت خودرو‌های داخلی

رانا پلاس بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی با رشد ۳۹ میلیون تومانی روی شاخص ۸۴۰ میلیون تومان ایستاد. شاهین G (سانروف) رشد ۳۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و در رتبه دوم تغییرات قیمتی ایستاد. این خودروی داخلی با نرخ یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شد.

میان محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک، دنا پلاس بورسی و تارا دستی V۱ رشد چشمگیری را تجربه کردند و به ترتیب ۳۵ میلیون تومان، ۳۳ میلیون تومان و ۳۲ میلیون تومان گران شدند. قیمت این خودرو‌ها در جدول زیر قابل مشاهده است.

قیمت خودرو‌های مونتاژی

در حالی که تیگو ۸ پرومکس رشد ۹۵ میلیون تومانی را تجربه کرد تا به نرخ معاملاتی سه میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان برسد، تیگو ۷ پرمیوم افت قیمت ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.

میان محصولات کرمان موتور، دو مدل کی‌ام‌سی یعنی J۷ و A۵ رشد ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کردند. بر این اساس، کی‌ام‌سی J۷ با قیمت دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان و کی‌ام‌سی A۵ با نرخ دو میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شدند.

دیگنیتی پرستیژ در ۲ روز گذشته ۸۰ میلیون تومان گران شده است. بر همین مبنا، این کراس‌اوور چینی امروز با نرخ دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین فیدلیتی الیت، در روز جاری ۵۳ میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ دو میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

میان محصولات سایر شرکت‌ها، بایک X۵۵ رشد ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان در بازار خودرو عرضه شود. از سوی دیگر، فردا T۵ افزایش قیمت ۳۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. همچنین، پیکاپ فوتون اتوماتیک ۷۰ میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد برای فروش گذاشته شده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو بازار آزاد بنگاه معاملاتی نوسانات نرخ ارز
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول
قیمت انواع خودرو در بازار امروز یکم مهرماه+جدول
قیمت خودرو در بازار ارزان‌تر از کارخانه
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۲ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۷ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005a91
tabnak.ir/005a91