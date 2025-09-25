به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۳ مهر ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو بار دیگر بهشدت از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیرفت. افزایش نرخ دلار موجب شد شیب قیمتی خودروها صعودی شود و در نتیجه سطح انتظارات تورمی میان فعالان بازار تقویت گردد. به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که ثباتی پایدار در بازار ارز و فضای سیاسی ایجاد نشود، خودرو همچنان جایگاه خود را بهعنوان یک دارایی سرمایهای حفظ کرده و در معرض نوسانات مقطعی قیمت باقی میماند.
از منظر بلندمدت چشمانداز بازار خودرو همچنان صعودی ارزیابی میشود. عواملی همچون تورم ساختاری، رشد هزینههای تولید و محدودیت عرضه، مسیر افزایشی قیمتها را تداوم بخشیدهاند. با این حال، تحلیلگران یادآور میشوند که در صورت اجرای سیاستهای کلان اقتصادی در راستای کنترل نوسانات ارزی و حمایت از تولید داخلی، بخشی از فشار قیمتی موجود میتواند تعدیل شود و شرایط بازار به سمت ثبات نسبی حرکت کند.
قیمت خودروهای داخلی
رانا پلاس بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی با رشد ۳۹ میلیون تومانی روی شاخص ۸۴۰ میلیون تومان ایستاد. شاهین G (سانروف) رشد ۳۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و در رتبه دوم تغییرات قیمتی ایستاد. این خودروی داخلی با نرخ یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شد.
میان محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک، دنا پلاس بورسی و تارا دستی V۱ رشد چشمگیری را تجربه کردند و به ترتیب ۳۵ میلیون تومان، ۳۳ میلیون تومان و ۳۲ میلیون تومان گران شدند. قیمت این خودروها در جدول زیر قابل مشاهده است.
قیمت خودروهای مونتاژی
در حالی که تیگو ۸ پرومکس رشد ۹۵ میلیون تومانی را تجربه کرد تا به نرخ معاملاتی سه میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان برسد، تیگو ۷ پرمیوم افت قیمت ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
میان محصولات کرمان موتور، دو مدل کیامسی یعنی J۷ و A۵ رشد ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کردند. بر این اساس، کیامسی J۷ با قیمت دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان و کیامسی A۵ با نرخ دو میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شدند.
دیگنیتی پرستیژ در ۲ روز گذشته ۸۰ میلیون تومان گران شده است. بر همین مبنا، این کراساوور چینی امروز با نرخ دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان معامله میشود. همچنین فیدلیتی الیت، در روز جاری ۵۳ میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ دو میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
میان محصولات سایر شرکتها، بایک X۵۵ رشد ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان در بازار خودرو عرضه شود. از سوی دیگر، فردا T۵ افزایش قیمت ۳۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. همچنین، پیکاپ فوتون اتوماتیک ۷۰ میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد برای فروش گذاشته شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید