والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵| ناکامی و شکست تلخ / پایان کار تیم ملی والیبال ایران با رتبه هشتم

ست چهارم: ایران 21 - جمهوری چک 25

در ست چهارم نیز سناریویی مشابه ست قبل تکرار شد. پاتریک ایندرا و لوکاس واسینا بار دیگر با عملکرد درخشان خود، موتور محرکه تیم جمهوری چک بودند. آن‌ها از همان ابتدا با بازی قدرتمند، باعث پیشتازی تیمشان با نتایج ۶ بر ۳ و سپس ۸ بر ۵ شدند، وضعیتی که روبرتو پیاتزا، سرمربی ایران را وادار به استفاده از اولین وقت استراحت کرد.

پس از توقف، روند بازی تغییری نکرد و چک به تسلط خود ادامه داد تا با رسیدن به امتیاز ۱۰ بر ۵، اختلاف قابل توجهی ایجاد کند. واسینا و ایندرا که بی‌تردید ستاره‌های میدان بودند، به صورت پیوسته با اقدامات تهاجمی مؤثر، امتیاز کسب می‌کردند و حریف را تحت فشار قرار دادند. dominance آن‌ها تا جایی پیش رفت که نتیجه را به ۱۶ بر ۱۰ رساندند و پیاتزا را مجبور به استفاده از آخرین وقت استراحت تیم ایران کردند.

این توقف تأخیری اندک در روند بازی ایجاد کرد و سرانجام ایران نشانه‌هایی از بهبودی نشان داد و با یک بازگشت نسبی، اختلاف امتیاز را به تنها سه امتیاز کاهش داد. این بازگشت باعث شد سرمربی چک برای قطع کردن حرکت ایران، وقت استراحت بگیرد. این توقف تاکتیکی کاملاً مؤثر واقع شد؛ چک پس از آن دوباره کنترل بازی را به دست گرفت، مانع از ادامه روند بازگشت ایران شد و در نهایت توانست این ست و در نتیجه کل مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارد.