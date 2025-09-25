En
والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵| ناکامی و شکست تلخ / پایان کار تیم ملی والیبال ایران با رتبه هشتم

ایران و جمهوری چک برای صعود به نیمه‌نهایی جهان در مانیل مقابل هم ایستادند.
والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵| ناکامی و شکست تلخ / پایان کار تیم ملی والیبال ایران با رتبه هشتم

 دیدار حساس یک‌چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی والیبال مردان جهان ۲۰۲۵ بین تیم‌های ملی ایران و جمهوری چک، هم‌اکنون در سالن اصلی شهر مانیل در جریان است.
 
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، برنده این مسابقه تاریخی برای نخستین بار به جمع چهار تیم برتر جهان صعود خواهد کرد.
 
تیم ملی ایران که پس از پیروزی در مرحله یک‌هشتم نهایی به این مرحله راه یافته، با هدف ثبت تاریخی‌ترین نتیجه خود در این رقابت‌ها پا به زمین گذاشته است. پیش از این، والیبال ایران هیچ‌گاه به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان راه نیافته بود.
 
سابقه دو دیدار قبلی این دو تیم به شکست ایران انجامیده است؛ یک بار در قهرمانی جهان ۲۰۰۶ و بار دیگر در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۳.
 
تیم جمهوری چک که تنها با یک شکست در برابر برزیل به این مرحله رسیده، در این مسابقات عملکرد درخشانی داشته و سه پیروزی متوالی بدون از دست دادن حتی یک ست مقابل صربستان، چین و تونس به دست آورده است.
 
هر دو تیم با ترکیب کامل خود در این دیدار حاضر شده‌اند. ایران به کاپیتانی مرتضی شریفی و جمهوری چک تحت هدایت جیری نوواک، برای کسب پیروزی و نوشتن تاریخ جدید در والیبال کشورشان تلاش می‌کنند.
 
این مسابقه سرنوشت‌ساز در حالی ادامه دارد که طرفداران والیبال در سراسر کشور پیگیر نتایج زنده این بازی هستند.
پایان کار تیم ملی والیبال ایران با رتبه هشتم؛ بهترین عملکرد تاریخی در سایه کواچ باقی ماند
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۳:۰۴

تیم ملی والیبال ایران با قرار گرفتن در جایگاه هشتم این رقابت‌ها، نتوانست رکورد پیشین خود را بهبود بخشد و بهترین نتیجه این تیم در تاریخچه حضور خود، کماکان کسب رتبه ششم در سال ۲۰۱۴ تحت هدایت اسلوبودان کواچ باقی ماند.

ست چهارم: ایران 21 - جمهوری چک 25
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۳:۰۳
 
در ست چهارم نیز سناریویی مشابه ست قبل تکرار شد. پاتریک ایندرا و لوکاس واسینا بار دیگر با عملکرد درخشان خود، موتور محرکه تیم جمهوری چک بودند. آن‌ها از همان ابتدا با بازی قدرتمند، باعث پیشتازی تیمشان با نتایج ۶ بر ۳ و سپس ۸ بر ۵ شدند، وضعیتی که روبرتو پیاتزا، سرمربی ایران را وادار به استفاده از اولین وقت استراحت کرد.
 
پس از توقف، روند بازی تغییری نکرد و چک به تسلط خود ادامه داد تا با رسیدن به امتیاز ۱۰ بر ۵، اختلاف قابل توجهی ایجاد کند. واسینا و ایندرا که بی‌تردید ستاره‌های میدان بودند، به صورت پیوسته با اقدامات تهاجمی مؤثر، امتیاز کسب می‌کردند و حریف را تحت فشار قرار دادند. dominance آن‌ها تا جایی پیش رفت که نتیجه را به ۱۶ بر ۱۰ رساندند و پیاتزا را مجبور به استفاده از آخرین وقت استراحت تیم ایران کردند.
 
این توقف تأخیری اندک در روند بازی ایجاد کرد و سرانجام ایران نشانه‌هایی از بهبودی نشان داد و با یک بازگشت نسبی، اختلاف امتیاز را به تنها سه امتیاز کاهش داد. این بازگشت باعث شد سرمربی چک برای قطع کردن حرکت ایران، وقت استراحت بگیرد. این توقف تاکتیکی کاملاً مؤثر واقع شد؛ چک پس از آن دوباره کنترل بازی را به دست گرفت، مانع از ادامه روند بازگشت ایران شد و در نهایت توانست این ست و در نتیجه کل مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارد.
تک دفاع دیدنی یوسف کاظمی
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۲:۵۳
ست سوم: ایران 20 - جمهوری چک 25
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۲:۳۲
در ست سوم، تیم جمهوری چک که با پیروزی در ست دوم روحیه‌ای بالا گرفته بود، با عملکرد قابل توجه واسینا و ایندرا، از ابتدا پیشتاز شد و با نتیجه ۹ بر ۶ از ایران فاصله گرفت. با این حال، ایران با یک عکس‌العمل خوب، با سرویس‌های قدرتمند حسین خانزاده و عرشیا به‌نژاد که دو امتیاز مستقیم به همراه آورد، بازی را تا امتیاز ۱۱ بر ۱۱ برابر کرد.
 
متأسفانه ایران نتوانست این موقعیت طلایی را به یک پیش‌روی تبدیل کند. پاتریک ایندرا برای چک درخشان بازی کرد و با عملکرد خود باعث شد تیمش دوباره با اختلاف سه امتیاز (۱۴ بر ۱۱) جلو بیفتد. اینجا بود که سرمربی ایران با دو تعویض تاکتیکی واکنش نشان داد: مرتضی شریفی با علی حق‌پرست و کاظمی با سید عیسی ناصری جایگزین شدند. این تغییرات تأثیر مثبت محدودی داشت و بازی در حالی که چک ۱۶ بر ۱۵ پیش بود، به وقت استراحت سرمربی چک رسید.
 
پس از توقف، ایران دوباره خود را به حریف رساند و بازی در امتیاز ۱۶ برابر شد، اما بار دیگر نتوانست روند بازی را تغییر دهد. چک با یک رشته امتیاز موفق، اختلاف را به ۱۹ بر ۱۶ افزایش داد که منجر به درخواست وقت استراحت از سوی پیاتزا شد. ایران پس از توقف کوتاه، امیدها را با رسیدن به نتیجه ۱۹ بر ۱۸ زنده کرد، اما لوکاس واسینا پشت خط سرویس قرار گرفت و با سرویس‌های مخرب خود و دریافت‌های ضعیف ایران، یک ران امتیازی تعیین‌کننده برای تیمش ایجاد کرد. چک در نهایت با اختلاف پنج امتیاز و با نتیجه ۲۳ بر ۱۸ این ست را به نفع خود به پایان رساند و پیروزی را کسب کرد.
ست دوم: ایران 25 - جمهوری چک 27
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۲:۱۳
بازی در ست دوم با یک شروع قدرتمند تیم ملی والیبال ایران همراه بود که با سرویس‌های مؤثر شریفی و به‌نژاد و دفاع‌های عالی، تا امتیاز ۴-۱ پیش افتاد. با این حال، تیم چک به سرعت واکنش نشان داد و بازی را به تساوی ۴-۴ کشاند. اگرچه ایران بار دیگر با ۲ امتیاز پیش افتاد، اما سرویس‌های قوی چک و دریافت‌های ضعیف ایران باعث شد تا چکی‌ها بتوانند با امتیاز ۱۲-۱۱ جلو بزنند و پیاتزا، سرمربی چک، وقت استراحت بگیرد.
 
پس از این وقفه، بازی همچنان نزدیک و پرتنش بود و تا امتیاز ۱۹-۱۹ به تساوی کشیده شد. در این مرحله، ایران موفق شد ابتدا به امتیاز ۲۰ و سپس با عملکرد حاجی‌پور به امتیاز ۲۱ برسد و با اختلاف دو امتیاز پیش‌بیفتد. این وضعیت باعث شد سرمربی چک دومین وقت استراحت خود را بگیرد.  
پس از این توقف، تغییرات تاکتیکی سرمربی چک تأثیر فوری داشت و با سرویس‌های قوی واسینا و سوتولا، بازی به نفع چک برگشت و این تیم در نهایت توانست ست دوم را در شرایطی غیرمنتظره به سود خود تمام کند.
پایان ست دوم | والیبال قهرمانی جهان
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۲:۰۸

پایان ست دوم | والیبال قهرمانی جهان
ایران 1️⃣ -  چک 1️⃣

سرویس زیبای پوریا حسین‌خانزاده در اواخر ست اول
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۱:۳۳
دریافت دیدنی حضرت‌پور؛ حمله سرعتی زیبا و اسپک عالی پوریا حسین خانزاده
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۱:۲۸
پایان ست اول | والیبال قهرمانی جهان
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۱:۲۸
پایان ست اول | والیبال قهرمانی جهان
ایران 1️⃣ -  چک 0️⃣
 
ایران: 25
چک: 22 
ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل چک
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۱:۲۵

والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵| ایران ۰-۰ جمهوری چک؛ ست اول/ در حال به روز شدن

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
11
پاسخ
نقطعه عطف بازی از دست دادن امتیاز در ست دوم توسط مرتضی شریفی
پاسخ ها
Amir
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
حیف وقتی ک گذاشتم بازیو نگا کردم
محمد هادی طهمورثی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
4
پاسخ
تیم ملی والیبال جمهوری چک چهار بازی انجام داد و توسط مربیان ایران آنالیز نشد و نتیجه آن باخت ۳-۱ است. وقتیکه جناب شریفی در ست دوم تیم را به فنا داد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
2
پاسخ
مس کرمون بهتر می‌بود!
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
1
2
پاسخ
تا اینجا هم اومدن بالا ،دعا وصلوات مردم بود که گزارشگر و مجری تو چهار تا بازی قبلی آز مردم درخواست دعا داشت.پشت خط زن ،پاسور و مدافع وسط کاظمی همه افتضاح ،پیاتزا هم که نوار بی لیاقتی رو تکمیل کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
4
پاسخ
سطح مسابقات بسیار بالا بود چیزی از ارزشا کم نشد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
2
پاسخ
تشکر
