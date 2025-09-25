والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵| ایران 1-1 جمهوری چک؛ پایان ست دوم/ در حال به روز شدن

ست دوم: ایران 25 - جمهوری چک 27

بازی در ست دوم با یک شروع قدرتمند تیم ملی والیبال ایران همراه بود که با سرویس‌های مؤثر شریفی و به‌نژاد و دفاع‌های عالی، تا امتیاز ۴-۱ پیش افتاد. با این حال، تیم چک به سرعت واکنش نشان داد و بازی را به تساوی ۴-۴ کشاند. اگرچه ایران بار دیگر با ۲ امتیاز پیش افتاد، اما سرویس‌های قوی چک و دریافت‌های ضعیف ایران باعث شد تا چکی‌ها بتوانند با امتیاز ۱۲-۱۱ جلو بزنند و پیاتزا، سرمربی چک، وقت استراحت بگیرد.

پس از این وقفه، بازی همچنان نزدیک و پرتنش بود و تا امتیاز ۱۹-۱۹ به تساوی کشیده شد. در این مرحله، ایران موفق شد ابتدا به امتیاز ۲۰ و سپس با عملکرد حاجی‌پور به امتیاز ۲۱ برسد و با اختلاف دو امتیاز پیش‌بیفتد. این وضعیت باعث شد سرمربی چک دومین وقت استراحت خود را بگیرد.

پس از این توقف، تغییرات تاکتیکی سرمربی چک تأثیر فوری داشت و با سرویس‌های قوی واسینا و سوتولا، بازی به نفع چک برگشت و این تیم در نهایت توانست ست دوم را در شرایطی غیرمنتظره به سود خود تمام کند.