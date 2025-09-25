En
والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵| ایران 1-1 جمهوری چک؛ پایان ست دوم/ در حال به روز شدن

ایران و جمهوری چک برای صعود به نیمه‌نهایی جهان در مانیل مقابل هم ایستادند.
 دیدار حساس یک‌چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی والیبال مردان جهان ۲۰۲۵ بین تیم‌های ملی ایران و جمهوری چک، هم‌اکنون در سالن اصلی شهر مانیل در جریان است.
 
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، برنده این مسابقه تاریخی برای نخستین بار به جمع چهار تیم برتر جهان صعود خواهد کرد.
 
تیم ملی ایران که پس از پیروزی در مرحله یک‌هشتم نهایی به این مرحله راه یافته، با هدف ثبت تاریخی‌ترین نتیجه خود در این رقابت‌ها پا به زمین گذاشته است. پیش از این، والیبال ایران هیچ‌گاه به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان راه نیافته بود.
 
سابقه دو دیدار قبلی این دو تیم به شکست ایران انجامیده است؛ یک بار در قهرمانی جهان ۲۰۰۶ و بار دیگر در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۳.
 
تیم جمهوری چک که تنها با یک شکست در برابر برزیل به این مرحله رسیده، در این مسابقات عملکرد درخشانی داشته و سه پیروزی متوالی بدون از دست دادن حتی یک ست مقابل صربستان، چین و تونس به دست آورده است.
 
هر دو تیم با ترکیب کامل خود در این دیدار حاضر شده‌اند. ایران به کاپیتانی مرتضی شریفی و جمهوری چک تحت هدایت جیری نوواک، برای کسب پیروزی و نوشتن تاریخ جدید در والیبال کشورشان تلاش می‌کنند.
 
این مسابقه سرنوشت‌ساز در حالی ادامه دارد که طرفداران والیبال در سراسر کشور پیگیر نتایج زنده این بازی هستند.
ست دوم: ایران 25 - جمهوری چک 27
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۱۲:۱۳
بازی در ست دوم با یک شروع قدرتمند تیم ملی والیبال ایران همراه بود که با سرویس‌های مؤثر شریفی و به‌نژاد و دفاع‌های عالی، تا امتیاز ۴-۱ پیش افتاد. با این حال، تیم چک به سرعت واکنش نشان داد و بازی را به تساوی ۴-۴ کشاند. اگرچه ایران بار دیگر با ۲ امتیاز پیش افتاد، اما سرویس‌های قوی چک و دریافت‌های ضعیف ایران باعث شد تا چکی‌ها بتوانند با امتیاز ۱۲-۱۱ جلو بزنند و پیاتزا، سرمربی چک، وقت استراحت بگیرد.
 
پس از این وقفه، بازی همچنان نزدیک و پرتنش بود و تا امتیاز ۱۹-۱۹ به تساوی کشیده شد. در این مرحله، ایران موفق شد ابتدا به امتیاز ۲۰ و سپس با عملکرد حاجی‌پور به امتیاز ۲۱ برسد و با اختلاف دو امتیاز پیش‌بیفتد. این وضعیت باعث شد سرمربی چک دومین وقت استراحت خود را بگیرد.  
پس از این توقف، تغییرات تاکتیکی سرمربی چک تأثیر فوری داشت و با سرویس‌های قوی واسینا و سوتولا، بازی به نفع چک برگشت و این تیم در نهایت توانست ست دوم را در شرایطی غیرمنتظره به سود خود تمام کند.
ایران 1️⃣ -  چک 1️⃣

سرویس زیبای پوریا حسین‌خانزاده در اواخر ست اول
دریافت دیدنی حضرت‌پور؛ حمله سرعتی زیبا و اسپک عالی پوریا حسین خانزاده
پایان ست اول | والیبال قهرمانی جهان
ایران 1️⃣ -  چک 0️⃣
 
ایران: 25
چک: 22 
ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل چک
