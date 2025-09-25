تولید ۵ هزار مگاوات برق اتمی در سایت «ایران هرمز»

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه دیدار با الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم و امضای تفاهمنامه ساخت نیروگاههای هستهای کوچک مقیاس (SMR)، اظهار کرد: خدای متعال را شاکریم که در سفر به روسیه، ضمن مرور همکاریهای جاری و سرفصلهای مورد علاقه ۲ کشور، توانستیم از فرصت همکاریهای راهبردی بین ایران و روسیه استفاده بهینه کنیم.
وی افزود: ما در بحث همکاریهای احداث نیروگاه هستهای با کشور روسیه روابط خوبی داریم. لازم بود که این روند مرور و تقویت شده و همچنین گام جدیدی در راستای سند راهبردی ۲۰ ساله سازمان برداشته شود.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در این سفر، ۲ توافقنامه جدید امضا و مبادله خواهیم کرد، گفت: یکی از این توافقنامهها مربوط به ساخت نیروگاههای هستهای کوچک مقیاس (SMR) است، زیرا دنیا با شتاب به این سمت حرکت میکند. ما نیز مطالعات و تحقیقات گسترده داشتهایم، در این زمینه طراحی کردهایم و همچنین ظرفیت صنعتی لازم را در اختیار داریم. برای ما اهمیت داشت که در این سرفصل با روسیه همکاری کنیم و پروژه مشخصی را در دستور کار قرار دهیم و به مرحله اجرا درآوریم.
اسلامی ادامه داد: خوشبختانه امروز این امر محقق شد و تفاهمنامهای را با جناب آقای لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم، امضا و مبادله کردیم؛ مذاکرات و گفتوگوهای این توافقنامه به سرعت به سمت یک قرارداد حرکت میکند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس سند راهبردی از ۲ سال پیش این پروژه ایدهپردازی شده، به زودی و در روزهای آتی تبدیل به یک قرارداد میشود و وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد. این پروژه برای ما یک فرصت طلایی است که در آن پنج هزار مگاوات برق اتمی تولید خواهیم کرد.
معاون رییس جمهور در پایان تاکید کرد: دو گام بزرگ و گسترده توسعه نیروگاههای هستهای کوچک مقیاس (SMR) و نیز نیروگاههای بزرگمقیاس، بهویژه نسل جدید ۱۲۰۰ مگاواتی؛ طلیعهدار توسعه هستهای کشور خواهند شد که به یاری حق تعالی، شاهد تحولی ژرف در این مسیر خواهیم بود
