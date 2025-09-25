En
تولید ۵ هزار مگاوات برق اتمی در سایت «ایران هرمز»

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: سایت نیروگاه هسته‌ای «ایران هرمز» در استان هرمزگان با ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق اتمی به زودی وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه دیدار با الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم و امضای تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR)، اظهار کرد: خدای متعال را شاکریم که در سفر به روسیه، ضمن مرور همکاری‌های جاری و سرفصل‌های مورد علاقه ۲ کشور، توانستیم از فرصت همکاری‌های راهبردی بین ایران و روسیه استفاده بهینه کنیم.

وی افزود: ما در بحث همکاری‌های احداث نیروگاه هسته‌ای با کشور روسیه روابط خوبی داریم. لازم بود که این روند مرور و تقویت شده و همچنین گام جدیدی در راستای سند راهبردی ۲۰ ساله سازمان برداشته شود.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در این سفر، ۲ توافق‌نامه جدید امضا و مبادله خواهیم کرد، گفت: یکی از این توافق‌نامه‌ها مربوط به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR) است، زیرا دنیا با شتاب به این سمت حرکت می‌کند. ما نیز مطالعات و تحقیقات گسترده داشته‌ایم، در این زمینه طراحی کرده‌ایم و همچنین ظرفیت صنعتی لازم را در اختیار داریم. برای ما اهمیت داشت که در این سرفصل با روسیه همکاری کنیم و پروژه مشخصی را در دستور کار قرار دهیم و به مرحله اجرا درآوریم.

اسلامی ادامه داد: خوشبختانه امروز این امر محقق شد و تفاهم‌نامه‌ای را با جناب آقای لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم، امضا و مبادله کردیم؛ مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های این توافق‌نامه به سرعت به سمت یک قرارداد حرکت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس سند راهبردی از ۲ سال پیش این پروژه ایده‌پردازی شده، به زودی و در روز‌های آتی تبدیل به یک قرارداد می‌شود و وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد. این پروژه برای ما یک فرصت طلایی است که در آن پنج هزار مگاوات برق اتمی تولید خواهیم کرد.

معاون رییس جمهور در پایان تاکید کرد: دو گام بزرگ و گسترده توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR) و نیز نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، به‌ویژه نسل جدید ۱۲۰۰ مگاواتی؛ طلیعه‌دار توسعه هسته‌ای کشور خواهند شد که به یاری حق تعالی، شاهد تحولی ژرف در این مسیر خواهیم بود

دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
0
پاسخ
مگاواتا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
1
0
پاسخ
هر استان یک نیروگاه هسته ای کوچک مقیاس بسازید تا مشکل برق برای همیشه وزودتر حل بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
نیروگاه دو میلیارد دلار هزینه داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
1
2
پاسخ
حالا چه عجله ای دارید. اول از برق بوشهر به مردم بچشانید تا بعد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
برق بوشهر خیلی وقته وصله، ساعت خواب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
0
پاسخ
همه دنیا دارن برق هسته ای رو کنار میگذارند اینجا دارن طراحی میکنند که نسل بعد داشته باشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
0
پاسخ
روسیه اول برادریشو ثابت کنه بعد
هنوز بوشهر با وجود اعمال هزینه های چند برابری ....
اگر هم تواقق میکنید ضرر و ریان تعین گردد . تا مثل خیلی ار توافق ها به بهانه های واهی پروژه متوقف مشه
ناشناس
|
Czechia
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
0
پاسخ
همین پول رو تو نیروگاههای تجدید پذیر هزینه کنید تا نخواد سوخت از روس اتم وارد کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
0
پاسخ
طراحی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
