آخرین وضعیت بازار طلا و سکه

کارشناس بازار طلا با اشاره به عوامل اثرگذار بر روند صعودی قیمت‌ها گفت: افزایش خرید طلا توسط کشورها و ضعیف‌شدن ارزش دلار در برابر طلا از جمله عوامل افزایش قیمت اونس جهانی و در نتیجه قیمت طلا در بازار داخلی است.

به گزارش تابناک؛ بررسی بازار طلا و سکه در روز گذشته نشان می‌دهد هر قطعه سکه طرح جدید با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان و سکه طرح قدیم با رقم ۹۹ میلیون تومان معامله شد.

همچنین نیم‌سکه با رقم ۵۶ میلیون تومان، ربع‌سکه ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۹ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

عبادالله محمدولی، کارشناس بازار طلا، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به وضعیت بازار طلا و سکه در هفته جاری و عوامل بیرونی تاثیرگذار در افزایش بهای طلا گفت: ضعیف شدن ارزش دلار در برابر طلا، تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در سطح جهان و افزایش خرید طلا توسط کشور‌هایی مانند چین، هند، روسیه و برخی کشور‌های اروپایی، موجب شده بازار جهانی طلا با جذابیت بیشتری روبه‌رو شود.

وی افزود: طلا یک منبع محدود معدنی است که بخش عمده‌ای از آن تاکنون استخراج و وارد چرخه مصرف شده است؛ از همین‌رو جایگزین مشخصی برای آن وجود ندارد. همین موضوع باعث می‌شود تقاضای جهانی طلا همواره بالا باقی بماند.

این کارشناس بازار طلا با اشاره به نوسانات کم‌سابقه بهای اونس جهانی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: در بیش از ۵ دهه اخیر چنین دامنه‌ای از تغییرات قیمتی به‌ندرت مشاهده شده است که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی بر بازار طلا است.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در مقطعی به مرز ۱۰ میلیون تومان رسید

محمدولی درباره وضعیت داخلی بازار نیز گفت: در روز‌های اخیر به واسطه رشد قیمت دلار شاهد رشد بهای طلا و سکه بوده‌ایم و هر گرم طلا ۱۸ عیار در مقطعی به مرز ۱۰ میلیون تومان رسید. با شرایط فعلی، روند کلی بازار افزایشی ارزیابی می‌شود.

وی درباره میزان حباب قیمتی سکه تاکید کرد: حباب سکه با درنظر گرفتن هزینه ضرب، حدود ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود.